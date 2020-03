AMLO corrige: venta de “cachitos” de su rifa ya no coincidirá con el paro de mujeres

MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador rectificó este miércoles y anunció que se aplazará la fecha de inicio de venta de los boletos de la rifa del "avión presidencial sin avión" para que no coincida con el paro nacional de mujeres convocado para el lunes 9 de marzo.

"No, no, no. No va a ser el lunes, va a ser el martes o el miércoles", dijo López Obrador en rueda de prensa en Palacio Nacional al ser cuestionado por las críticas que desató el martes al anunciar que los boletos se venderían el día del paro de mujeres.

Al ser preguntado si estaba dispuesto a cambiar la fecha, el presidente dijo que "no hay ningún problema" porque no se "había dado cuenta" de que coincidía con el paro, aunque arremetió contra las críticas y las atribuyó, una vez más, a una supuesta campaña de desprestigio de la derecha mexicana.

"De repente, en redes sociales, un grupo vinculado a un partido se ofende porque van a empezar a distribuirse los boletos", dijo con sorna el mandatario, quien puntualizó que ese lunes solo se iban a vender 40,000 de los 6 millones de billetes de la rifa.

López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo que "no se puede caer en ninguna provocación porque el conservadurismo está muy molesto" y reprochó que "muchos de los que se sentían dueños de México se volvieron feministas".

El grito de decenas de mujeres a AMLO.

El mandatario dijo que su gobierno, que tiene un gabinete paritario, es de los que más ha promovido la participación política de las mujeres. "¿Había más mujeres secretarias (ministras) con Fox? ¿Con Calderón? ¿Con Peña Nieto?", cuestionó.

Y dijo que no habrá "ningún obstáculo" para las mujeres de la administración pública que deseen participar en el paro de mujeres.

México registró más de 1,000 feminicidios -asesinatos por razón de género- durante 2019, según los datos oficiales. En general, en el país 10 mujeres son asesinadas al día.

Mujeres exigen justicia contra violador

A raíz de los recientes feminicidios que han ocurrido en el país y tras una serie de comentarios del presidente muy criticados por ciertos colectivos, agrupaciones feministas en México han convocado a un paro nacional de mujeres, que lleva por nombres "Un día sin nosotras" para el 9 de marzo en protesta contra la violencia machista.

Este martes, López Obrador anunció que ese mismo lunes comenzaría la venta de billetes de la sonada rifa del avión presidencial, que se celebrará el 15 de septiembre y que finalmente no sorteará la aeronave sino el valor aproximado del Boeing 787 utilizado por su predecesor, Enrique Peña Nieto.