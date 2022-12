En Los Ángeles, Kevin De León se presenta a reunión del Concejo Municipal

El asediado concejal de Los Ángeles, Kevin de León, asistió a su primera reunión del Concejo Municipal el viernes en casi dos meses desde que estalló un escándalo por comentarios racistas de funcionarios electos.

Tres miembros del concejo se retiraron después de que apareció De León, incluido Mike Bonin, cuyo hijo de raza negra fue llamado "mono" por la expresidenta del consejo Nury Martínez en una reunión a la que asistió De León el año pasado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Bonin tuiteó el viernes que De León era un "vil racista" que debería renunciar y dijo que dejó la cámara del consejo junto con Marqueece Harris-Dawson y Nithya Raman.

Decenas de personas se presentaron para apoyar a de León, mientras que otras protestaron por su aparición y le gritaron que se fuera. La policía sacó a dos hombres por temor a que pudiera estallar una pelea.

Después de unos minutos caóticos, se pidió un receso de 45 minutos y de León no estaba en su silla cuando se reanudó la sesión, informó Los Angeles Times.

Es la primera vez que de León aparece en una reunión. En octubre apareció una grabación de Martínez, el concejal saliente Gil Cedillo, de León y un líder sindical participando en una reunión a puertas cerradas en la que se usó lenguaje racista para burlarse de los colegas mientras los participantes conspirado para proteger la fuerza política latina en los distritos municipales.

Martínez renunció. Cedillo perdió las elecciones de junio y su último día en el cargo es el lunes.

The Associated Press no ha podido comunicarse con de León para hacer comentarios. Se disculpó, pero dijo que no tiene planes de renunciar, a pesar de los llamados a hacerlo de colegas en la segunda ciudad más poblada del país y de destacados demócratas, incluidos el gobernador Gavin Newsom y el presidente Joe Biden. Tiene dos años más en el cargo y representa a los barrios predominantemente latinos al este del centro. Los manifestantes han asistido a reuniones regularmente desde que estalló el escándalo.