Casa Blanca condena tiroteo mortal en el Consulado de China en San Francisco

La Casa Blanca condenó el martes un violento accidente en el consulado chino en San Francisco, donde un hombre embistió un automóvil contra el vestíbulo, creando una escena caótica que terminó con la policía disparando al conductor, que luego murió en el hospital.

"Condenamos este incidente y toda la violencia perpetrada contra el personal diplomático extranjero que trabaja en Estados Unidos", dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Adrienne Watson.

Funcionarios del gobierno estadounidense han estado en contacto con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de China después del incidente del lunes, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hacer comentarios y habló bajo condición de anonimato.

El funcionario de la Casa Blanca añadió que los investigadores creen que el conductor estaba “actuando con intenciones malignas”.

Hasta el martes por la mañana, la policía no había compartido detalles adicionales sobre la identidad del conductor o cómo se desarrolló el incidente. La policía de San Francisco dijo el lunes que no sabían por qué el conductor no identificado se estrelló contra el frente del consulado, ubicado en un vecindario residencial y al lado de una calle principal. En un comunicado, el Consulado general chino lo calificó de “ataque violento”.

La policía llegó al consulado el lunes poco después de las 3:00 p.m., en respuesta a un informe de un vehículo que se había estrellado contra el edificio e instó a la gente a evitar el área. El video de la escena mostró un sedán Honda azul dentro del vestíbulo de la oficina de visas del consulado y gente corriendo para salir del edificio.

Los agentes entraron al edificio, se pusieron en contacto con el sospechoso y abrieron fuego, dijo Kathryn Winters, sargento de la policía, durante una breve conferencia de prensa. A pesar de los “esfuerzos por salvar vidas”, el sospechoso murió en un hospital.

La policía no describió cómo se desarrolló el tiroteo, cuántos agentes dispararon ni si el conductor tenía un arma. No hubo reportes de personas heridas dentro del edificio.

Un testigo que estaba dentro del consulado dijo que el hombre atravesó el frente del edificio, luego salió del auto y estaba sangrando y sosteniendo cuchillos. Luego comenzó a discutir con los guardias de seguridad.

Tony Xin le dijo a KTVU-TV que vio que el conductor tenía sangre en la cabeza y sostenía dos cuchillos. Xin vio a un guardia de seguridad tratando de detener al conductor antes de que saliera corriendo del edificio por la puerta dañada.

“Escuché un golpe muy fuerte. Pensé que eran disparos. Miré a la izquierda y había humo”, dijo Xin. "Me volví y vi al tipo sacar una ballesta".

Xin dijo que menos de un minuto después de que el conductor saliera del auto, llegaron cinco agentes de policía, inicialmente con sus armas en la mano y entraron corriendo al edificio. Dijo que más tarde se les unieron más agentes.

Otro testigo, Sergii Molchanov, dijo a varios medios de comunicación que el conductor gritaba dónde encontrar al PCC, abreviatura del Partido Comunista Chino. Dijo que el hombre parecía estar sacando algo de su auto antes de que ocurriera el enfrentamiento con la policía.

La policía está trabajando y coordinando con investigadores del Departamento de Estado de Estados Unidos y el Consulado chino. El incidente se produce mientras San Francisco se prepara para albergar la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico del próximo mes, una reunión de líderes mundiales de las naciones de la Cuenca del Pacífico. El presidente Joe Biden planea asistir, pero no está claro si lo hará el presidente chino, Xi Jinping.

El comunicado del Consulado general chino exigió más detalles sobre lo sucedido y pidió que se “trate con seriedad y conforme a la ley”.

"Nuestra embajada condena severamente este violento ataque", dice el comunicado.

Los consulados suelen tener algún tipo de seguridad, como guardias contratados localmente. Ni el consulado ni la policía de San Francisco respondieron de inmediato a las preguntas sobre las medidas de seguridad que había en las instalaciones.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, volvió a pedir una investigación en una sesión informativa diaria el martes, sin dar ningún detalle sobre los daños al consulado o las lesiones al personal y a los visitantes.

"Instamos encarecidamente a Estados Unidos a iniciar una investigación rápida y tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas y del personal chino allí de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares", dijo Wang, refiriéndose al acuerdo de 1961 que rige las relaciones entre países.

El consulado de San Francisco ha sido atacado varias veces antes. Entre los más graves se encuentra un incendio provocado por un chino el día de Año Nuevo de 2014 en la entrada principal. Quemó una sección del exterior del edificio.

El hombre, que vivía en el Área de la Bahía de San Francisco, dijo a las autoridades que lo impulsaban las voces que escuchaba. Fue sentenciado a casi tres años de prisión.