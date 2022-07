¿Utilizas Whatsapp y Facebook? Ten cuidado porque podrían estafarte

Un televidente se comunicó con Telemundo 48 para denunciar que alguien tuvo acceso a su cuenta de Facebook y Whatsapp, y empezó a pedirle dinero a todos sus contactos.

Este tipo de estafas se han vuelto muy comunes ya que las personas creen que están hablando con un conocido o familiar, cuando en realidad lo están haciendo con un delincuente.

La técnica es conocida como “ingeniería social” que es utilizada por los piratas cibernéticos para robar.

QUÉ DEBES HACER SI RECIBES ESTE TIPO DE MENSAJES

“Es importante no reaccionar con emoción a estos mensajes porque eso es lo que quieren. Así que primero hay que leer el texto y decir: ¿Eso es normal? Y si el primer sentimiento es que no, no es normal, eso está bien”, indicó Lydia Kostopoulos, vicepresidenta de Tecnologías Emergentes de KnowBe4.

¿QUÉ PASA SI EL MENSAJE FALSO VIENE DE UN AMIGO O UN FAMILIAR?

“Si es una persona que conocemos mejor mandar un correo o llamarle a través de otra manera pero no por WhatsApp”, explicó Kostopoulos.

La experta aseguró que cuando los estafadores contactan a sus víctimas haciéndose pasar por un familiar o amigo lo que buscan es crear miedo e incertidumbre para que las personas reaccionen rápido y les entreguen su dinero.

CÓMO EVITAR SER VÍCTIMA DE ESTE TIPO DE ESTAFA

Programar las cuentas para que le pidan al usuario dos o más pruebas para ingresar es la mejor herramienta para evitar el robo de identidad.

“Autenticación multi factor eso es algo para ayudar a que otra persona no te robe la cuenta”, dijo Kostopoulos.

Cuando se registran este tipo de casos, lo más usual es que los ladrones pidan dinero por la enfermedad de algún familiar o también dicen que un familiar o amigo está en la cárcel y necesitan el dinero para que salga en libertad.