VTA podría exigir a sus trabajadores que se vacunen contra el COVID-19

La Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA, por sus siglas en inglés) podría exigir vacunas la vacunación obligatoria contra el COVID-19 para sus trabajadores a partir de la próxima semana, una política que puede tener un impacto dramático en su fuerza laboral.

Los trabajadores de la agencia de transporte público del condado Santa Clara tendrán 60 días para cumplir con la política una vez que entre en vigencia, según un memorando de toda la empresa emitido a principios de esta semana. Los trabajadores que no reciben una vacuna o una exención médica o religiosa dentro de ese plazo enfrentan el despido.

La portavoz de VTA, Stacey Hendler Ross, dijo que se supone que la política comenzará el lunes, pero puede retrasarse mientras la agencia discute los detalles con sus sindicatos.

"Estamos tratando de armar esto de una manera equitativa y segura para toda nuestra fuerza laboral", dijo Hendler Ross a San Jose Spotlight. "Hay muchas pequeñas partes móviles en una política como esta.

El líder del sindicato más grande de VTA no está contento con el mandato. John Courtney, presidente de Amalgamated Transit Union Local 265, le dijo a San Jose Spotlight que la agencia anticipa perder del 2% al 5% de sus empleados debido a la política.

“Nuestros operadores y trabajadores de primera línea están cayendo en grandes cantidades con COVID”, dijo Courtney. "Nuestra preocupación es que ya tenemos un montón de personas fuera, y ahora vamos a tener el potencial de que la gente sea despedida o renuncie, por lo que (enfrenta) una falta de servicio aún mayor".

Otras agencias de tránsito del Área de la Bahía, como el BART y Caltrain, implementaron políticas de vacunación obligatoria el otoño pasado. Los nuevos empleados en el VTA deben estar completamente vacunados, pero los empleados actuales no.

A principios de este mes, la junta del VTA dijo que estaba considerando un mandato de vacunación para los empleados, pero no dio una fecha firme. La agencia de tránsito es un distrito especial independiente, lo que significa que sus trabajadores no están empleados ni en San José ni en el condado Santa Clara y, por lo tanto, no están sujetos a mandatos recientes en esas jurisdicciones.

Hendler Ross dijo que aproximadamente el 61% de la fuerza laboral de 2,100 personas del VTA está completamente vacunada, mientras que el 71% ha recibido al menos una dosis. La tasa de vacunación para los trabajadores de primera línea es peor: ATU, que cubre a los conductores y operadores de primera línea del VTA, informó que el 54% de sus miembros están completamente vacunados.

Decenas de operadores del VTA han informado infecciones positivas de COVID-19 durante la pandemia, según reclamos de compensación para trabajadores. La variante Ómicron altamente infecciosa está empeorando las cosas. Hendler Ross dijo que aproximadamente 20 empleados dieron positivo por COVID-19 en los últimos dos días y que la agencia tiene escasez de operadores de trenes ligeros y conductores de autobuses.

La agencia tiene instaladas clínicas de vacunación en todos sus patios, agregó.

Un operador de VTA le dijo a San Jose Spotlight que hay cierto desacuerdo entre los trabajadores sobre el mandato de vacunación.