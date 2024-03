Votantes apoyan medidas de San Francisco que obligarían al tratamiento de drogas y ampliarían poderes de la policía

Los votantes de San Francisco mostraron un fuerte apoyo a un par de controvertidas medidas electorales de seguridad pública que amplían los poderes de la policía y obligan a recibir tratamiento para los adultos beneficiarios de asistencia social que consumen drogas ilegales, dos esfuerzos que, según la alcaldesa London Breed, tomarían medidas enérgicas contra el crimen y la crisis de drogas de la ciudad.

La Propuesta E otorga a la policía mayor libertad para perseguir a sospechosos en vehículos, autoriza el uso de drones y cámaras de vigilancia y reduce los requisitos de papeleo, incluso en casos de uso de la fuerza. La Propuesta F hace que el tratamiento contra las drogas sea obligatorio para los adultos que reciben asistencia social si consumen sustancias ilícitas, o de lo contrario se les puede negar asistencia en efectivo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Breed, que colocó ambas medidas en la boleta electoral, reclamó la victoria el martes por la noche ya que ambas medidas tenían una ventaja considerable en los resultados parciales, aunque no estaba claro cuántos votos quedaban por contar. Los opositores reconocieron que era probable que las medidas se aprobaran y dijeron que no harán que el público esté más seguro.

"Queremos que la gente busque tratamiento y mucha gente lo hace, pero la realidad es que otros no están dispuestos o no pueden hacerlo", dijo Breed en un comunicado. "También estamos enviando el mensaje de que somos una ciudad que ofrece ayuda, pero no una ciudad donde puedes venir y hacer lo que quieras en nuestras calles".

Quienes se oponen a las medidas acusaron a los multimillonarios tecnológicos de intentar comprar las elecciones y acribillar a los votantes con información engañosa. Se lamentaron de la baja participación electoral.

“Lo que es desalentador es la baja participación récord en estas primarias presidenciales”, dijo Celi Tamayo-Lee, directora ejecutiva de San Francisco Rising, que aboga por las comunidades minoritarias y de clase trabajadora.

“Lo que se ha contado no es la voz de todos los electores”, dijeron.

Breed, una demócrata centrista, está en una dura batalla por la reelección y enfrenta este año a tres oponentes serios que dicen que su administración no ha logrado abordar los delitos relacionados con las drogas, el vandalismo y el robo. No hay primarias en San Francisco: los votantes clasificarán a todos los candidatos por preferencia en las elecciones de noviembre.

Los partidarios de las dos propuestas gastaron mucho más que sus oponentes. Incluyen grupos de defensa cívica respaldados por la tecnología y directores ejecutivos como Chris Larsen de la empresa de criptomonedas Ripple y Jeremy Stoppelman de Yelp.

Junto con sus otros cambios, la Proposición E reduce los poderes de la comisión de supervisión de la policía ciudadana, que según Breed está microgestionando el departamento. El cambio con respecto a las persecuciones de vehículos modifica la política actual, que las permite solo en casos de un delito grave violento o una amenaza inmediata a la seguridad pública.

Quienes se oponen a la medida dicen que flexibilizar los requisitos burocráticos significará menos transparencia y que el uso de tecnología permitirá una mayor vigilancia secreta. Mientras tanto, más persecuciones de vehículos provocarán más muertes y lesiones de transeúntes en una ciudad tan densa como San Francisco, añaden.

Según la Proposición F, los adultos solteros sin dependientes de la asistencia social local (unas 9,000 personas al año) deben ser examinados para detectar el uso de drogas ilegales. Si se descubre que están consumiendo drogas, un especialista en adicciones y el destinatario acordarían opciones de tratamiento que incluyen atención residencial, un programa de 12 pasos, asesoramiento individual y medicamentos de reemplazo.

No hay ningún requisito de sobriedad, solo que una persona haga un esfuerzo de buena fe para participar en el tratamiento si desea recibir asistencia en efectivo, que alcanza un máximo de poco más de $700 por mes. Entre los partidarios se incluyen defensores de la recuperación, que dicen que es demasiado fácil para las personas conseguir y consumir drogas ilegales en San Francisco y que no hay suficientes opciones para ayudarles a recuperar la sobriedad.

Los críticos dicen que la medida es punitiva y que no hay suficientes camas de tratamiento para quienes quieren ayuda.

Bernice Casey, residente de San Francisco, votó en contra de ambas medidas.

"Las personas que reciben ayuda no deberían someterse a pruebas de detección de drogas y creo que la policía necesita más responsabilidad, no menos", dijo Casey, un trabajador del gobierno de la ciudad.

Charley Goss, que votó por ambos, dijo que la policía necesita más herramientas y que los votantes merecen un nuevo enfoque ante el crimen y el consumo de drogas.

"Hay mucho abuso de drogas en nuestras calles y se manifiesta en muchos temas, desde la seguridad pública hasta la calidad de vida", dijo Goss, que trabaja para una asociación de propietarios.

Ambas medidas fueron muy populares entre los votantes hartos, dijo Kanishka Cheng, directora ejecutiva de TogetherSF Action, el brazo político de TogetherSF, un grupo de defensa cívica que cofundó al comienzo de la pandemia con el multimillonario capitalista de riesgo Michael Moritz.

Incluso si las medidas no son perfectas, dijo, “la gente está tan frustrada que está dispuesta a probar algo diferente. Ese es el sentimiento que escucho de los votantes todos los días”.

Los líderes demócratas en las ciudades liberales de todo Estados Unidos han obtenido resultados mixtos mientras luchan por equilibrar las reformas progresistas de la justicia penal con los votantes hartos. En San Francisco, el robo en tiendas minoristas, el récord de muertes por sobredosis de fentanilo y la lucha por recuperarse de la pandemia han frustrado a los residentes y han atraído la atención negativa de los medios de comunicación nacionales.

Los votantes derrocaron al fiscal de distrito progresista Chesa Boudin en una acalorada elección revocatoria en 2022, diciendo que era demasiado indulgente con los criminales. Al otro lado de la Bahía de San Francisco, en Oakland, la alcaldesa progresista Sheng Thao se enfrenta a una posible elección revocatoria en medio de una ola de delitos que ha llevado al gobernador Gavin Newsom a enviar agentes de la Patrulla de Caminos de California y fiscales estatales para ayudar.