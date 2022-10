Votación anticipada en persona inicia el fin de semana en el condado Sonoma

La votación anticipada en persona en el condado Sonoma para las elecciones del 8 de noviembre comienza el sábado, anunció el condado.

Todos los electores registrados que no votan por correo pueden votar en persona en uno de los siete centros de votación del condado. Los centros estarán abiertos todos los días a partir del sábado y hasta el día de las elecciones desde las 9:00 a.m., hasta las 5:00 p.m., excepto el día de las elecciones, cuando estarán abiertos de 7:00 a.m., a 8:00 p. m.

A partir del 5 de noviembre, 24 centros de votación adicionales estarán abiertos durante cuatro días consecutivos hasta el día de las elecciones.

El condado de Sonoma ahora está bajo la Ley de Elección del Votante, lo que significa que los residentes pueden votar en cualquier lugar de votación que deseen y no se les asigna un solo lugar de votación.

Los lugares de votación son:

Edificio Conmemorativo de los Veteranos de Cotati, 8505 Park Ave., Cotati

Centro Comunitario de Healdsburg, 1557 Healdsburg Ave., Healdsburg

Edificio en memoria de los veteranos de Petaluma, 1094 Petaluma Blvd. S., Petaluma

Edificio Conmemorativo de los Veteranos de Santa Rosa, 1351 Maple Ave., Santa Rosa

Registrador de Votantes del Condado de Sonoma, 435 Fiscal Dr., Santa Rosa

Centro Sebastopol para las Artes, 282 S. High St., Sebastopol

Biblioteca Regional del Valle de Sonoma, 755 W. Napa St., Sonoma

Para los votantes que elijan la opción de boleta por correo, la boleta debe tener matasellos del día de las elecciones, 8 de noviembre o antes, y el registrador del condado debe recibirla antes del 15 de noviembre.

Las boletas también se pueden dejar en cualquiera de los 21 buzones ubicados en todo el condado (visita sonomacounty.ca.gov/where-to-vote).

Los residentes también pueden dejar su boleta en cualquiera de los centros de votación durante su horario de atención.