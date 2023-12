Voluntarios se preparan para la Cruzada Guadalupana en la Bahía

Voluntarios se preparan para la Cruzada Guadalupana en la Catedral de Santa María en San Francisco, la representación de una de las apariciones de la Virgen Morena al indio Juan Diego.

El peregrinaje, que empezó hace 30 años, pasará por cinco ciudades del Área de la Bahía.

“Dije yo, si vienen 100 ya es bueno, no, llegaron 250 o sea lo doble de lo que yo pensaba”, dijo Pedro García, fundador y director Cruzada Guadalupana.

Desde entonces este número se multiplicó con los años, llegando a superar los 30,000 asistentes, hasta que llegó la pandemia.

La tarea ahora es volver a hacer crecer la participación, como la que se vio el año pasado que fueron alrededor de 12,000 peregrinos.

María Angelica fue escogida para representar a la virgen.

“Sí no lo podía creer para mí fue algo sorprendente, es como una bendición que mi hija esté representando la Virgen de Guadalupe”, señaló Saúl Bernabé, su hija representara a la Virgen de Guadalupe.

“Me siento muy emocionada y afortunada que me dieron la oportunidad de representar a la virgen, siempre mi familia ha creído en la virgen, yo sé que puedo confiar en ella”, afirmó María Angelica, representará a la virgen.

Para su mamá es una manera más de celebrar las bendiciones que dice ha recibido de la morenita.

“Le pedí a ella muchísimo que me ayudara a encontrar trabajo, y estaba hablando con ella, y de repente me entró una llamada, y no solamente me ayudó a encontrar trabajo sino que me llevó al que hoy en día es mi esposo”, añadió Amalia Avendano, su hija representará a la Virgen de Guadalupe.

Por 15 años, Juan Manuel ha representado a Juan Diego, y seguirá haciéndolo en agradecimiento.

“Tengo una hija con down syndrome, mi esposa tuvo un trasplante de riñón y ahora sale a Egipto de vacaciones a Egipto así que doy gracias a ella, y le digo vengan a todos los peregrinos a darle gracias a nuestra madre, ella está por nosotros”, indicó Juan Manuel Mapriz, representara a Juan Diego.

Además de la representación de las apariciones, el peregrinaje de cerca de siete horas incluye a asociaciones de charros y danzas aztecas.

“Pasen la voz, cuales 12,000, 24,000 o los que ustedes quieran venir, si son 2 millones son bienvenidos, aquí hay espacio”, dijo García.

La cruzada el sábado 9 de diciembre empieza con la bendición de los peregrinos a las 5:30 a.m., en la iglesia de Todos los Santos All Souls en South San Francisco en el 315 de Walnut Avenue.

De ahí caminarán hasta la Catedral de San Francisco ubicada en el 1111 de Gough Street donde habrá una misa solemne a las 2:00 p.m.