“Vivimos entre chinches y cucarachas”: familia hispana denuncia las condiciones críticas de su vivienda en SF

Una familia hispana denunció las condiciones críticas en las que vive debido a una infestación de cucarachas, chinches y la presencia de moho en su apartamento en San Francisco.

Entre lágrimas, una de las inquilinas, aseguró estar desesperada por la situación.

“En más de 15 años no nos han dado mantenimiento, cada año como ellos tienen que hacerlo, siempre dicen que no tienen dinero, que no pueden”, aseguró la afectada.

La presencia del moho es cada vez más visible en el baño, sin embargo, la situación empeoró durante el último mes debido a las cucarachas y los chinches.

“En mi apartamento estamos viendo como siete cucarachas, pero si usted va al garaje o al pasillo, estás viendo como 10 a 15 cucarachotas grades”, aseguró.

Y aunque han utilizado veneno y trampas para luchar contra esta infestación de insectos, no ha sido suficiente, tanto así que una de las personas que habita la vivienda debió irse a dormir a la sala debido a que su cuarto está infestado de chinches.

“Todo alrededor de la cama y se puede decir todo el cuarto, aproximadamente hemos matado como 50 chinches”, indicó la inquilina.

Los afectados afirmaron que han contactado a la administración del edificio, sin embargo, no han recibido respuesta.

“Nos han venido dos veces a evaluar y no nos han resuelto, ya tenemos una semana con el problema”.

La familia indicó que la situación les ha causado desesperación y depresión.

“No podemos dormir en paz porque sabemos si algo nos va a picar o salir”, explicaron.

La ley en California les exige a los propietarios de apartamentos o casas que son rentadas a cumplir con los protocolos de salud y mantenimiento, sin embargo, a veces estas normas son difíciles de cumplir en viviendas de bajos recursos o sección ocho.

“Algunas veces los propietarios no tienen el dinero para invertir en la limpieza o mantenimiento, ya que la renta está por debajo del mercado y tienen que priorizar ese dinero en otras cosas. Aún así, no es correcto que ignoren esas quejas”, aseguró Gregory Brod, abogado.

Telemundo 48 intentó comunicarse con la administración del edificio, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.

En el Área de la Bahía distintas organizaciones se encargan de ayudar y orientar a los inquilinos.

A continuación, las organizaciones y los números telefónicos donde las puedes contactar: