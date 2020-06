Viral: confrontan a hombre que pintaba mensaje de solidaridad racial en su propia casa

Una mujer de San Francisco confrontó a un vecino por pintar un mensaje de Black Lives Matter en su propiedad de Pacific Heights se disculpó por el incidente, mientras que su esposo, que estaba con ella durante el momento viral, fue despedido de su trabajo.

La confrontación fue captada en video y ha sido vista por millones en las redes sociales. Las imágenes muestran a Lisa Alexander y su esposo Robert Larkins confrontando a James Juanillo por estampar con tiza la frase "Black Lives Matter"en un muro frente a su propia casa.

Alexander, CEO de la compañía de cuidado de la piel LaFace, se ve en el video amenazando con llamar a la policía e insistiendo en que Juanillo no vivía en la casa.

Desde entonces, Larkins fue despedido de su trabajo en la firma financiera Raymond James, según pudo conocer NBC Bay Area el lunes por la mañana.

Juanillo dijo que recibió mucho apoyo desde el incidente.

"No le recomiendo esto a ninguna otra persona de color, a otros manifestantes", dijo. "No tienten a sus 'Karens' a llamar a la policía. La razón por la que me sentí seguro de hacerlo es porque realmente conozco a todos los policías de mi área porque he vivido aquí 18 años".

En cuanto a Alexander, a pesar de sus disculpas, algunas marcas, incluida Birch Box, han cortado lazos con ella y su línea de cuidado de la piel.

