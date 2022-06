Violento robo en centro comercial Southland en Hayward

La policía busca a una persona sospechosa de haber atacado a un hombre dentro de un centro comercial para robarle sus joyas en Hayward.

El incidente ocurrió el sábado en horas de la mañana en el centro comercial Southland.

Autoridades informaron que el robo fue captado por la cámara de un celular en el que se ve al ladrón arrancándole las joyas a la víctima que se encontraba inmóvil. El sospechoso huyó del lugar tras el crimen.

“Hoy temprano, aparecieron imágenes de un teléfono celular que mostraban una imagen y un video de un sujeto que agredió y obligó a un hombre adulto a tirarse al suelo. El sospechoso, que pudo haber estado armado con un cuchillo, luego tomó propiedad de la víctima y huyó de la escena”, dijo la policía de Hayward en un comunicado.

La policía dijo que la víctima dio una declaración y está en buenas condiciones. Se cree que son filipinos y algunos comentarios en las redes sociales dicen que puede ser un crimen contra los asiáticos.

Una imagen publicada por un grupo llamado Asians With Attitudes muestra al atacante dejando atrás a la víctima aparentemente inconsciente con las joyas robadas en sus manos.

Hasta el momento la policía no ha dado a conocer el motivo real del ataque.

Personas asiduas al centro comercial expresaron preocupación ante la inseguridad que se vive en el lugar.

“Da miedo porque ya no sabes dónde estás a salvo”, dijo Claudine Cardera, quien esperaba a su hija que trabaja en el centro comercial. “Las cosas pasan en todas partes. Es como, ella es joven, así que siempre me preocupo por eso. No sé, ¿qué puedes hacer?

Si bien la policía espera que las cámaras de vigilancia del centro comercial les brinden más pistas, la policía de Hayward también pide que los contacten si alguien estuvo en el centro comercial alrededor de las 11:00 a.m., del sábado y grabó.