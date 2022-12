Amores que matan: ¿pueden redimirse los hombres que golpean a las mujeres?

En todo caso de violencia doméstica siempre hay dos lados de la moneda, el de la víctima y el del victimario.

Y aunque es más común escuchar sobre ayudas y recursos para quienes sufren de este crimen, también hay herramientas para que los agresores puedan redimirse.

Jairo Güiza ha trabajo con hombres acusados de violencia doméstica por 26 años, en su mayoría, ellos son enviados por la corte a sus grupos de apoyo, son agresores que dice frecuentemente se pueden tipificar en dos comportamientos los pitbull y los cobra.

“Los pitbull usualmente son hombres bastante inseguros, tremendamente inseguros y su inseguridad los lleva a ser tremendamente posesivos, tremendamente celosos”, explicó Güiza.

Mientras que los cobra

“Por un buen tiempo la cobra esta quieta como paralizada, está enfocándose en su victima

el cobra no se engarza en discusiones innecesarias, no gritan cuando atacan, atacan fuerte y pueden atacar letalmente”, indicó Güiza.

El exceso de trabajo y el afán de proveer más económicamente convirtió la relación de 23 años de un hombre, quien prefirió no ser identificado, en una bomba de tiempo.

“10, 11 de la noche yo trabajando, falto esto en la casa, que necesitas pagar el bill, de esto aquello, te revientan, me violentaba para alejar a las personas, quítense de aquí, háganse para allá”, relató.

Mientras su pareja se alejaba, se acercaban los malos consejos.

“Dale una tunda, golpéala y se va a ablandar”, contó.

Hasta que un insulto

“Sabes qué, eres un inútil, no sabes llevar un hogar”

Rebasó la copa

“La empujé, la agarré de la cabeza, del pelo, no sé, fueron muchas cosas”, aseguró este hombre.

Los cobra explica Güiza, son hombres que por lo general vienen de hogares donde hubo mucho abuso.

“Probablemente violentados, violados, al punto que se anestesian emocionalmente, y realmente no sienten ni amor ni afecto”, indicó.

En el caso de los pittbull explicó son personas que aprendieron a desconfiar del amor, por ejemplo si fueron abandonados por sus padres en la infancia.

“Entonces cuando te pones a pensar yo no fui lo suficientemente importante para mi padre para que me criara, diera amor, es muy difícil que confié en el amor, entonces cuando lo tienes no lo dejes ir y por eso son posesivos”, dijo Güiza.

A este grupo de apoyo, asisten voluntariamente hombres, algunos de los cuales tienen historias de violencia, pero no todos. El lugar busca darles herramientas para que puedan desarrollar un nuevo concepto de masculinidad, alejados de la violencia.

“A mí se me ha enseñado que tengo que estar en control”, aseguró un beneficiado del grupo que prefirió no ser identificado.

“Porque si puedo dejar mi esposa tome sus propias decisiones, ella va a poder florecer, ser quien es, y yo voy a respetar eso, pero para que yo llegue a eso yo tengo que entender que yo no tengo que estar en control”, aseveró Juan Cuba, consejero de Family Paths.

En cualquier caso, buscar ayuda a tiempo es lo mejor, así como la prevención, desde niños.

“Tienen que aprender formas de resolver conflicto, tienen que saber que hay límites, que no puedes tocar a una mujer”, puntualizó Güiza.