“Lobo disfrazado de oveja”: hispana narra lo que sufrió tras ser víctima de violencia doméstica

La violencia doméstica es sin duda una crisis que expertos aseguran se agudizó con la llegada de la pandemia y aunque existen recursos para quienes buscan ayuda, algunos aseguran no funcionan como deben para protegerlos de una pareja violenta.

En los últimos meses varias familias perdieron a sus seres queridos producto de la violencia doméstica, sin embargo, hay mujeres que han logrado sobrevivir.

Gema Ascencio, víctima de violencia doméstica, cuenta cómo al principio de su relación fue todo color de rosas hasta tornarse en una relación violenta.

“Al principio todo fue mucha dulzura”, aseguró Gema.

Pero lo que empezó como muestras de cariño y preocupación se convirtió en un amargo sabor de boca, acoso y maltrato psicológico.

“Yo pensé que llegando a este país yo no iba a sufrir de esa violencia y me enamoré”, dijo Gema.

Se enamoró, asegura, de un lobo disfrazado de oveja, de un hombre que convirtió las frases de amor con querer controlar cada movimiento y pensamiento de gema.

“Yo creía que el hecho de que él anduviera llegando a mi trabajo, llevándome comida, las atenciones de irme a traer, irme a dejar, entonces yo lo veía bien, para mí era bonito”, aseguró.

Sin embargo, todo se convirtió en una pesadilla cuando ese hombre amoroso del que se enamoró se convirtió en su victimario.

“A veces uno se llega a preguntar ¿Cómo es posible que uno llegue a caer tan abajo en una relación?”, aseguró Gema.

Su relación duró 8 años y la mayoría del tiempo estuvo llena de maltratos.

“Yo nunca pensé que me iba a suceder esto, porque a veces estamos pasando la violencia y nosotros creemos que es de momento y que todo va a cambiar, que la persona va a cambiar, pero no”, dijo Gema.

Los Centros Nacionales para el Control y Prevención de Enfermedades indican que una de cada cuatro mujeres y uno de cada siete hombres han experimentado violencia física severa por parte de su pareja.

Una de cada dos mujeres y uno de cada dos hombres ha experimentado agresión psicológica por parte de su pareja; y una de cada seis mujeres y uno de cada 14 hombres ha experimentado el abuso sexual por parte de su pareja.

Lo bueno de la historia de Gema es que después de varios años de tortura ella encontró a otro hombre con quien vive actualmente, pero aquella segunda pareja la continuó acosando a ella y a su actual novio.

“Lo había seguido, conoció donde vivía y se le metió un día por la mañana. Le dijo que yo era una mujer que estaba con los dos, que yo los estafaba, que les sacaba dinero y le dijo lo peor de mí y le dijo que si no me dejaba lo iba a matar y lo amenazó con una pistola” relató Gema.

La situación afectó su salud.

“Mis nervios ya estaban mal yo no trabajaba bien, ya no comía, todo era miedo. Ya no dormía y empezaron a pasar muchas cosas en mi vida, muchas enfermedades”, indicó Gema

Según la Comisión Nacional para las Mujeres en el año 2022 se contabilizan unas 17,348 quejas de violencia doméstica.

En California, los casos reportados de violencia intrafamiliar ascienden al 34.90% entre las mujeres y entre los hombres es el de un 31.10%, según Worldpopulationreview.com.

Gema le pide a aquellas mujeres que están en la misma situación que alcen su voz.

“Que no se queden calladas, ahorita hay tantas organizaciones donde le ayudan a uno y que no tengan miedo porque no tienen documentos”, aseveró.

En el Área de la Bahía la organización Mujeres Unidas y Activas en San Francisco y Oakland ayudan a mujeres a salir del abuso intrafamiliar ofreciéndoles apoyo emocional, y asesoría legal solo debes llamar al (415) 431-2562.

Adicionalmente, Telemunco 48 compiló un listado de organizaciones que ofrecen apoyo a lo largo de la Bahía que puedes encontrar haciendo clic aquí.