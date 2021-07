Vinos Encanto: el sabor latino en el valle de Napa

Desde muy joven Enrique López descubrió cómo llegaría a saborear el triunfo y aunque le tomó décadas fermentar el fruto con mucho esfuerzo y dedicación lo logró.

Enrique nació en Zamora, Michoacán, sin embargo, siempre visitaba a su familia en el valle de Napa donde su padre y sus hermanos trabajaban la tierra.

“Yo veía el trabajo duro que hacían y decidí que eso no era para mí”, explicó.

Por eso, aunque obtuvo la residencia permanente, decidió regresar a México para estudiar Ingeniería Química, una carrera que lo llevaría al éxito de los vinos.

Cuando tenía 20 años encontró en Morelia, un libro que lo enrutó a su sueño.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Una enciclopedia de vinos y decía los vinos del mundo, y decía los vinos del valle de Napa están siendo de los más famosos en el mundo ahorita”, indicó

Así emprendió su camino para hacer su propio vino y crear vinos Encanto.

“Nunca me imaginé esto, nunca me lo imagine, es muy satisfactorio, obviamente tenemos todo eso que es seguir con esto que tenemos para que no se termine”, dijo.

Su formación como ingeniero químico le ha ayudado a darle un carácter especial a sus vinos entre los cuales dice, el Cabernet Sauvignon es de los más cotizados.

“Gente que prueban nuestros vinos dicen estos vinos están mejor que los más famosos de aquí”, afirmó.

Pero el camino ha sido largo y lleno de retos, entre ellos aprender inglés, pasaría 20 años ahorrando y trabajando en oficios relacionados, antes de que pudiera producir su primer vino en el 2006.

Actualmente, Enrique es pionero en crear la primera Asociación de productores de vino méxico- americana del país.

“Tenemos que ser como una familia, como amigos, siempre unidos, para poder hacer surgir lo que hasta ahora somos unos cuantos”, añadió.

Para este hispano la fórmula para triunfar es “tomar riesgo, si no te avientas al ruedo y lo haces, nunca vas a tener algo”.