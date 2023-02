Vigilia en honor a víctimas de violencia armada

La arquidiócesis de San Francisco realizó su vigilia anual para recordar a las víctimas de homicidio del Área de la Bahía. El servicio realizado en la ciudad de Belmont también fue una oportunidad de desahogo para familiares que día a día batallan con la pérdida de su ser querido.

La arquidiócesis compiló una lista de todas esas víctimas de homicidio a mano armada de la bahía. Son cifras del 2022 y pueden ver qué hay cientos de nombres

Es un servicio que llevan a cabo todos los años para apoyar a los familiares y ofrecerles un espacio para compartir su historia. Cuatro señoras hablaron sobre sus pérdidas, algunas son casos sin resolver.

La ceremonia inició con una procesión con cruces representado cada una de esas muertes.

Un vocero de la diócesis admite que, aunque estas historias son difíciles de compartir, es parte importante del proceso de sanación de quienes aún guardan el luto. También se hizo un llamado por más control de armas.

Julio Escobar, del Ministerio de Justicia restaurativa de la arquidiócesis de San Francisco, expresó que: “Lo que tenemos que recordar es que primeramente hay que enseñarles a los niños que la violencia no se resuelve a través de armas de fuego sino con un diálogo. En lo que concierne a venta de armas de fuego, pues tiene que ver un límite en qué tipo de armas se deben vender porque no necesitamos armas de alto calibre que se usan en una guerra en nuestra comunidad cuando no estamos en guerra.”

Al final de la ceremonia encendieron velas en nombre de los cientos de víctimas de homicidio.

La arquidiócesis dice que sus puertas siempre están abiertas, y que en estos momentos difíciles es cuando la fe sobresale para dar alivio a pérdida humana.

Por supuesto aquí la comunidad del condado San Mateo continúa de luto por el tiroteo masivo de Half Moon Bay.

La diócesis me dice que el próximo año, realizarán este servicio anual en esa ciudad.