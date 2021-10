Ventanas con moho y roedores: padres denuncias malas condiciones en escuela en San Francisco

Padres de familia expresaron su preocupación ante las condiciones en las que sus hijos tienen que acudir a la escuela Buena Vista Horage Mann, donde las condiciones son cada vez más decadentes.

“Ella dice mami, yo ya no quiero ir a la escuela, me da miedo. Me da miedo y siento que me va a caer algo del techo”, aseguró Melisa Morles, madre de familia.

Con fotografías, padres y maestros han documentado ventanas selladas con moho acumulándose, tuberías que se calientan expuestas a los niños, huecos donde abundan roedores, y cables expuestos.

Recientemente, una alumna les contó a sus padres que la sacaron del salón porque olía a gas.

“Que había habido un problema con una fuga de gas y que habían evacuado a los niños para hacer una inspección”, dijo María Núñez, madre de familia.

Otro de los incidentes ocurrió en mayo, cuando un niño, sufrió una descarga eléctrica.

“Había conectado la computadora y sufrió una descarga eléctrica, eso es muy feo pudo ocasionar una perdida”, explicó Luz Rodríguez, quien tiene dos niños en la escuela

Los representantes aseguran que desde el 2016 los votantes aprobaron un bono de deuda pública por lo que siguen esperando arreglos para el plantel.

A través de un comunicado el distrito escolar le respondió a Telemundo 48 que para ellos la seguridad de sus estudiantes es su más alta prioridad, y que ya están tomando acciones correctivas.

Autoridades escolares indicaron que, en la próxima reunión del 12 de octubre, personal del distrito pedirá a la junta escolar que reasigne fondos del bono del 2016, a la escuela y a otros planteles que no han recibido proyectos de modernización.

La supervisora del distrito Hillary Ronen ha llamado a una audiencia pública el próximo viernes 8 de octubre para tratar esta problemática.