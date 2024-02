Eran vendedores ambulantes en La Misión y ahora tienen su local en San Francisco

Los vendedores ambulantes de Mission Street en San Francisco ya no podrán vender ahí, al menos hasta agosto.

Algunos han buscado dónde reubicarse y otros ya cuentan con un local donde esperan hacer prosperar su negocio.

Lucero Muñoz Arellano y Guillermo consiguieron alquilar sus propios locales para ofrecer su mercadería después de años de ser vendedores ambulantes

Ellos eran parte de los comerciantes que se quedaron en el limbo cuando en noviembre de 2023, la ciudad de San Francisco prohibió la venta ambulante en Mission Street.

“Yo cuando cancelaron los permisos, yo dije: ‘si ya no voy a poder vender en la Mission, me voy llevar toda mi mercadería y la voy a ir a donar, la voy a regalar”, dijo Lucero Muñoz Arellano, dueña de Novedades Lucerito.

Pero entonces se dio cuenta que había ayuda y que podía solicitarla.

La organización Calle 24 la ha acompañado en este proceso.

“Cuando ellos me dieron la noticia que me dijeron “usted califica para esta ayuda”, yo me sentí tan contenta porque gracias a esa ayuda yo estoy pagando mi renta de mi negocio, mi renta de mi cuarto”, explicó Lucero.

“Les pudimos ayudar a algunos de ellos con becas, ayudarles a aplicar a las becas para que pudieran abrir sus negocios y con la negociación de sus contratos de arrendamiento”, indicó Susana Rojas, directora ejecutiva Organización Calle 24.

También los han guiado para sacar nuevos permisos, esta vez los necesarios para un local.

“La registración del negocio, que es lo que nos está avalando que el negocio está autorizado para poder trabajarlo”, aseguró José Guillermo Escalante, dueño de Miscelanea Yaretzi.

Además, a partir de este miércoles, Calle 24 comenzó una serie de clases enfocada en los vendedores reubicados en La Placita.

“Al moverlos de la Mission, del lugar donde la gente pasaba y les compraba, les hemos quitado ese recurso. Ahora tenemos que trabajar con ellos para que atraigan ese público a La Placita”, dijo Susana Rojas, directora ejecutiva organización Calle 24.

José ya puso en práctica estrategias para ganar visibilidad para su nuevo local.

“Me salgo estoy acá platicón, a veces pasa la gente que me conoce y me preguntan si sigo vendiendo, ya les digo que entren y me ha funcionado un poco como publicidad”, expresó José.

Su tienda se encuentra dentro de La Plaza del Sol, ubicada en el 2435 de Mission Street, mientras que Novedades Lucerito está ubicada en el 3174 de 22th Street.

Aunque los locales comerciales vacantes son visibles en el área, no todos están disponibles indicó una activista.

“En la 24th Street hay 10, pero 5 no están bajo listado de arrendamiento, y en la Mission tenemos 55 pero también hay algunos que no están para la renta”, afirmó Susana Rojas, directora ejecutiva organización Calle 24.

Dentro de todo, estos emprendedores reconocen que los primeros meses no han sido fáciles, y hacen esta invitación a la comunidad.

“Vengan a San Francisco, que entren a las tiendas, que vean lo que hay en los negocios, que se den un tiempiecito de 3 a 4 minutos. Quizá hay algo que usted necesite llevar para su casa, y le va a gustar”, aseveró Lucero.

La ciudad acaba de extender la prohibición de vender Mission Street hasta el mes de agosto.