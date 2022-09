“Mojados”: vendedora ambulante de San José tiene miedo tras sufrir presunto ataque racista

Una vendedora ambulante de frutas fue agredida verbalmente por una mujer que la insultó y la llamó en varias oportunidades “mojados” en San José

“Llegó una mujer agresiva y nos gritó muchas veces mojados y pues yo tengo miedo”, afirmó Leticia Berenice Magaña, vendedora afectada.

El hecho ocurrió el miércoles en la tarde mientras Leticia atendía a un señor que se acercó a comprarle comida. En ese momento, la mujer presuntamente pareja del cliente empezó a discutir con él y le tiró la comida en el rostro.

“Nos acercamos a darle agua y servilletas a la persona para que se limpiara porque quedó rociado de picante, ella se molestó mucho y nos empezó a agredir y decirnos que éramos unos mojados y que quería los permisos de la locación”, explicó Leticia.

Video del incidente muestra a la mujer gritándole insultos a Leticia y se escucha el momento en el que le dice “bye, bye mojados”.

Leticia aseguró que nunca había visto a la mujer y que hablaba tanto inglés como español

“Yo sé que es una palabra muy fuerte y ella no sabe mi condición legal si soy o no soy”, dijo Leticia.

La policía acudió al lugar, sin embargo, la mujer ya no estaba.

“Vinieron dos unidades, me tomaron mi reporte y me dijeron que si me había tocado; no, no me tocó físicamente sólo me agredió verbalmente y fue un acto racista lo que ellos me comentaron que se puede llamar esto, me dijeron que marcara si volvía a regresar la persona”, aseguró Leticia.

Ahora la mayor preocupación de esta vendedora es que la mujer tome represalias y le llegue a afectar su negocio que es el único sustento que tiene para sus cuatro hijos.

“Tengo miedo por la manera que ella se comportó yo no quiero tener represalias y mucho menos que afecte mi comercio porque a esto es a lo que le dedico y saco a mi familia adelante”, aseveró Leticia.

Jaime Leaños, abogado dijo que la vendedora actuó de forma correcta al enfrentar el problema con la mujer que la agredió.

“Las personas que estaban grabando no estaban haciendo nada contra la ley, si la víctima está en público y algo así está en público y graban, ellos tienen el derecho bajo la ley para grabar”, puntualizó Leaños.

Leticia busca que lo que le pasó sirva de ejemplo para que otros vendedores alcen su voz si llegan a enfrentar circunstancias similares.

“Que no se queden callados, el temor siempre lo vamos a tener y de una u otra manera vamos a tener que alzar la voz”, añadió Leticia.