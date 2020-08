Vendedora ambulante alega fue atacada en Santa Cruz

Una pelea en Santa Cruz entre un hombre y unas vendedoras ambulantes está causando polémica.

Todo ocurrió durante el fin de semana y parte del incidente fue captado en video.

La madre y su hija, quienes dicen fueron atacadas primero con palabras y después físicamente, dicen que la tensión lleva tiempo aumentando con un comerciante local quien los acusa de quitarle sus clientes.

"Vino y muy enojado y nos tumbó todo y nos dijo que no nos quería aquí", dijo vendedora Linda García.

Ella dice que lleva cuatro años vendiendo comida durante la temporada de verano, sin problema alguno. Pero eso cambio el fin de semana. Su hija de 15 años trabaja con ella y fue testigo del altercado.

"Él empujó el carro y mami intento de agarrar el carro y como no lo soltó la empujo", dijo Jennifer Jiménez. "Cuando mire eso fui corriendo y lo empujé".

El video fue grabado por un residente de San José quien caminaba por el área y presenció el hecho.

"Tuve que grabar porque no creo que lo que pasó es correcto", dijo Christian Godea.

La mujer quien viaja de otra ciudad para ganarse la vida, dijo que el hombre en el video es un comerciante del área que lleva tiempo molestandolos porque su vendimia, según él, es ilegal.

"Si tenemos el permiso de la ciudad pero el del Departamento de Salud no lo tenemos porque necesitamos la herramienta adecuada y no la tenemos", dijo García.

Intentamos comunicarnos con el dueño del negocio The Falafel House pero no tuvimos éxito. Y aunque en los últimos días la madre e hija han recibido mucho apoyo de la comunidad, no todos están de acuerdo con lo sucedido.

"Esto no es justo para los comerciantes que están obligados a pagar rentas durante la pandemia. Entiendo los dos lados", dijo Sarah Shinsky.

García y Jiménez aseguran no dejarán de trabajar.

"No tenemos miedo porque la comunidad está con nosotros", dijo García.

Mientras tanto la policía dice están investigan el caso.

"Supuestamente algunas personas regresaron y destruyeron parte del restaurante,"dijo Andrew Mills, jefe de la policía de Santa Cruz. "Queremos asegurarnos que veamos todos los detalles de quién estuvo involucrado".