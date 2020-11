Vaticano investiga al obispo de la diócesis de San José

El obispo de la Diócesis de San José es el blanco de una investigación de parte del Vaticano por presuntamete encubrir casos de abuso sexual contra menores y por manejo inapropiado de esas denuncias.

“Les pido mil disculpas y nuevamente les pido perdón a nombre de la iglesia”, dijo Cantu en Abril del 2019.

Fue el mensaje que mando a los feligreses cuando diocesis en todo el pais se vieron obligadas a publicar los nombres de los sacerdotes con acusaciones creibles de abuso sexual.

“Están en su derecho de sentir una gran indignación por estos terribles abusos”, dijo Cantu.

Pero ahora es él quien está siendo sujeto de una investigación por parte del Vaticano por supuestamente haber encubierto casos de abuso entre los años 2013 y 2018, justo antes de llegar a San José.

“Realmente no sabemos nada, no han hecho nada claro”, dijo Eduardo Lopez de Casas, líder de SNAP en Texas, una organizacion de sobrevivientes de abuso sexual de parte del clerigo. “Esta investigación es por el tiempo que él sirvió en la diócesis de Nuevo México en las cruces, los detalles de que paso y por que lo están investigando no sabemos”.

Lo que saben es que al ano siguiente que el obispo Cantu se fue de la diosesis en Nuevo Mexico, se agregaron 15 nombres mas a la lista de sacerdores con acusaciones de abuso sexual.

La agencia de Noticias Católica informó que la investigación se está realizando bajo una provisión llamada Vos Estis Lux Mundi que en el 2019 el Papa Francisco implementó y que responsabiliza a los obispos por la forma en la que se manejan esas denuncias.

Y se hacen cuando “hay acciones u omisiones que tienen la intension de interferir o evitar investigaciones civiles o canonicas, ya sean administrativas o penales en contra de un miembro de la iglesia en caso de abuso sexual”.

Pero para la organización SNAP, eso no es suficiente.

“Una de las cosas que estamos buscando es que no solo la iglesia investigue pero que cambien cómo han operado por tantos años que ya no haya juntas entre niños y sacerdotes que no estén a solas que sea una regla”.

Mientras que algunos feligreses de la región esperan que todo se aclare, también esperan que se aplique todo el rigor de la justicia.

“Si es culpable que saque la verdad y que hagan lo que hacen con toda la gente que le den el castigo que debe de ser”, dijo un feligres.

El obispo por su parte mandó un comunicado en el que dice:

“Apoya los protocolos que se están usando para asegurarse que los obispos se responsabilicen y lleven a la justicia y a la sanación a las víctimas y sobrevivientes y dijo que tenía toda la intención de cooperar en su totalidad con cualquier petición que le hicieran”.

La investigación que está realizando el Vaticano es preliminar y no se han interpuesto cargos contra el obispo Cantu.