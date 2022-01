Varias escuelas en Oakland podrían cerrar sus puertas

El Distrito Escolar Unificado de Oakland podría cerrar varias escuelas debido a una disminución en las inscripciones.

Según autoridades escolares en los últimos 20 años el distrito ha perdido 15,000 alumnos por lo que han dejado de recibir fondos, ya que, mientras menos estudiantes hay menos recursos obtiene el distrito.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según un comunicado del distrito escolar algunas escuelas, con gran capacidad, tienen apenas alrededor de 100 alumnos, mientras que otras tienen más de 700 estudiantes aún y cuando estos centros escolares tienen la misma capacidad.

Esta disparidad evita que el distrito invierta en recursos más importantes como en el mantenimiento de los centros escolares.

John Sasaki, vocero del distrito, le informó a Telemundo 48 que los nombres de las escuelas que resultarán afectadas se anunciarán el sábado a través de la página web del distrito.

Por su parte, el sindicato de maestros afirmó no estar de acuerdo con esta medida.

"No deben cerrar ninguna escuela, las que no tengan muchos estudiantes deven ser convertidas en centros comunictarios que ofrezcan varios servicios como educativos y médicos, el cierre no es la solución", dijo Keith Brow, vocero de la Asociación de Educadores de Oakland.

Se espera que el martes se lleve a cabo una votación en la que decirán el cierre o no de los planteles escolares.