Vandalizan autos con mensajes racistas al este de la Bahía

La policía investiga una serie de reportes de autos vandalizado con mensajes racistas en un vecindario en el Condado de Contra Costa.

El hecho se registró en el vecindario Lafayette Morehouse una comunidad que practica la poligamia.

En los vehículos fueron pintadas esvásticas y la palabra con la letra N…. por lo que los vecinos se encuentran consternados y calificaron el hecho como “horrible” y “racista”.

"A nadie le gusta ese tipo de actitud en la vida", dijo el vecino Dave Holland. “Pensé que ya habíamos pasado eso, pero aparentemente no. No necesitamos eso. No está en nuestro barrio ".

El vecindario llama la atención por sus casas de color morado y el estilo de vida de sus residentes.

En la página web del lugar se definen como una comunidad en la que sus residentes han buscado el placer y la sensualidad desde los años 60.

La aplicación NextDoor hizo un llamado a los residentes para que provean videos de vigilancia donde posiblemente pudieran haber sido captados los responsables del hecho.