Arrestan a sospechoso de tiroteo en la autopista 24 y a 5 personas sospechosas de robo en Vallejo

Las autoridades que investigan un tiroteo en la autopista 24 que ocurrió el mes pasado arrestaron esta semana al presunto tirador, junto con otras cinco personas en su apartamento de Vallejo, quienes son sospechosos de numerosos robos y vehículos robados.

Damari Calvin, de 24 años, fue arrestado el martes por la Patrulla de Caminos de California por su presunta participación en un tiroteo en la autopista 24 cerca de Pleasant Hill Road.

El CHP respondió el 26 de julio alrededor de las 11:00 a. m., a informes de disparos en el lado oeste de la autopista. Mientras estaban en camino, llegaron informes al 911 sobre dos autos cerca de la rampa de salida de Central Lafayette que podrían haber estado involucrados en un tiroteo.

Mientras los vehículos disminuían la velocidad, uno de ellos chocó con un vehículo no involucrado que también salía de la autopista. Posteriormente, los ocupantes de ambos vehículos involucrados se dieron a la fuga. Los ocupantes del vehículo no involucrado no resultaron heridos.

Una investigación identificó a Calvin como sospechoso del tiroteo y se obtuvo una orden de arresto.

Cuando se entregó una orden de búsqueda y arresto contra Calvin en su departamento de Vallejo el martes por la mañana, otras cinco personas que estaban allí fueron detenidas y luego arrestadas en relación con una investigación separada sobre numerosos robos y vehículos robados.

Una búsqueda en el apartamento condujo al descubrimiento de numerosas armas de fuego ilegales, incluidos dos rifles de asalto fantasma, cargadores de alta capacidad y un vehículo robado.

Después de su arresto, Calvin fue ingresado en la cárcel del condado Contra Costa bajo sospecha de intento de asesinato, disparo de arma de fuego contra un vehículo ocupado y agresión con arma de fuego.