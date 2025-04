Madre latina de Vallejo se hace viral en TikTok por video para crear conciencia sobre el cáncer

Lo que comenzó con una cita al dentista, terminó con un diagnóstico de cáncer para una madre de familia en Vallejo.

“Yo creí que era la muela del juicio”, aseguró Norma Dorotea.

La mexicana, de 40 años, dijo que ignoró el malestar por un año hasta que finalmente acudió al dentista en septiembre del 2024.

“Cuando me hicieron la radiografía la doctora me dijo que había una masa negra”, explicó Norma.

Así fue cómo comenzó su lucha contra el cáncer oral, algo que le cayó como un balde de agua fría a ella, a su esposo y a sus 5 hijos.

“Cuando escuchamos la palabra cáncer, en mi mente es ‘me voy a morir’”, aseguró Norma.

Pero los doctores le dijeron que aún había esperanzas, y aferrada de su fe, se empeñó en mantener una actitud positiva durante sus quimioterapias, algo que dice sorprendió a las enfermeras.

“La enfermera me dijo eres la primera persona de lo que llevo trabajando aquí que no viene nerviosa y que viene feliz a su primera quimioterapia. Le dije es que sé que es parte de mi recuperación y de mi sanación”, relató Norma.

La historia de Norma se hizo viral a finales del 2024 luego de subir un video a TikTok en el que su esposo afeitaba su cabeza.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El video fue visto más de 5 millones de veces en diferentes partes del mundo.

Norma fue sometida a una operación de 11 horas para remover el tumor de 7 centímetros en su mandíbula.

“Me tenían que extraer el hueso de la mandíbula y reconstruirla con parte de hueso de mi pierna y tejido de mi pierna”, indicó Norma.

Ahora, la madre de familia ha decidido continuar compartiendo su historia para concientizar a sus seguidores a no cometer su mismo error.

“Si ya te duele en un lado, si te sale una bolita en otro lado, si sientes algo que no es normal, que no has sentido, que dices esto no lo había sentido, hay que acudir al doctor”, aseveró Norma.

Expertos indicaron que los latinos enfrentan mayores retos al ser diagnosticados con enfermedades como el cáncer, esto debido al idioma, a su estatus migratorio o al no estar familiarizados en cómo funciona el sistema de salud en este país.

“Son muchas personas que han sido básicamente rechazadas por el sistema, entonces nosotros como latinas contra el cáncer nos encargamos a que estas personas sean escuchadas, sean vistas, y sobre todo y lo más principal, que sean apoyadas”, aseguró Melissa González, vocera de Latinas contra el Cáncer.

Melissa explicó que ofrecen recursos financieros, apoyo emocional, ayuda de transporte, entre otros servicios, y enfatizó que para pacientes con cáncer, es importante buscar respaldo.

Algo que norma aseguró haber encontrado en sus más de 100,000 seguidores en TikTok.

Para más información llama a Latinas contra el Cáncer al (408) 280-0811.