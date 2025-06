Vales para cuidado infantil en el condado de Santa Clara

Muchas familias dependen de las escuelas para poder ir a trabajar sin tener que preocuparse por el cuidado infantil.

Pero durante las vacaciones de verano, es otra cosa.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Estos servicios suelen ser costosos para toda familia en el Área de la Bahía, así que el condado Santa Clara quiere ayudar.

Existe algo llamado Programa Alternativo de Pago -- o AP por sus siglas en inglés.

Este ayuda a familias de bajos ingresos a, primeramente, encontrar un sitio de cuidado infantil, y a conseguir vales para pagar ese cuidado.

Los requisitos son:

Niños no pueden tener más de 12 años de edad

Padres deben de estar dentro de un rango de ingresos

Padres deben demostrar que ocupan cuidado infantil.

Ya sea por:

Empleo

Búsqueda de vivienda permanente

Búsqueda de empleo

Derivación etapa 2 a CalWORKs

Incapacidad

Indigencia

Si califica, tendrá que mostrar lo siguiente:

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Comprobante de ingresos

Vacunas del niño

Verificación de cantidad de integrales en la familia

Certificados de nacimiento

El condado entiende que solo porque no califica, no quiere decir que no necesita ayuda.

Así que también tienen una lista de programas que ofrecen cuidado infantil gratis o a bajo costo que no cuentan con esos mismos requisitos.

Puede encontrar esta lista aquí.