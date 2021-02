El gobernador Gavin Newsom habló el martes en exclusiva con Telemundo 48 sobre la importancia de dar prioridad a la comunidad hispana para que reciban la vacuna contra el COVID-19.

Durante la apertura del centro de vacunación más grande del estado ubicado en el Levi´s Stadium en el condado Santa Clara, Newsom aseguró que, aunque actualmente se le está dando prioridad a las personas mayores de 65 años o más, para que se vacunen, es necesario que exista equidad en el proceso de distribución, sobre todo entre los latinos, que hasta el momento forman parte de un porcentaje muy pequeño de personas que se han vacunado.

“Ustedes importan, nos importan y en todo lo que nos enfocamos es no solo la velocidad sino la equidad que estamos ofreciendo considerando que un gran porcentaje de nuestro estado es latino, 40% es latino”, expresó Newsom.

Sin embargo, a pesar de la urgencia por ofrecer más vacunas a todas las comunidades del estado, el Gobernador dijo que actualmente no hay suficientes dosis por lo que están uniendo esfuerzos con el Gobierno Federal para obtener más suministros.

“La semana pasada recibimos un millón de dosis de la vacuna, usamos un millón doscientos mil, podemos doblar esa cantidad, estamos trabajando con la administración Biden para recibir más, pero quiero que la gente sepa que durante las próximas 6 u 8 semanas creo que vamos a estar limitados en nuestro inventario, pero al final de verano tendremos las suficientes y veremos la luz a final del túnel”, aseguró Newsom.

Por otra parte, Newsom indicó que es necesario que se habiliten más unidades móviles para que trabajadores de alimentos, agricultores y trabajadores del campo tengan acceso a la vacuna.

“Estamos dándole prioridad a los que han sido nuestros héroes en esta pandemia, nuestros trabajadores de la salud, esos trabajadores son parte del primer nivel de vacunación pero sabemos que no todos pueden venir a un lugar como este, no todos tienen carro o acceso a transporte, la gente tiene que saber de este tipo de programas, no todos tienen acceso a internet para registrarse, tenemos que habilitar más unidades móviles, ir a donde están, motivar a los trabajadores de la salud que están representados desproporcionadamente en la comunidad latina”, indicó el Gobernador.

En cuanto al proceso de reapertura económica de los condados a lo largo del estado, Newsom aseguró que durante esta semana muchos de ellos saldrán del nivel morado y pasarán al rojo dentro del proceso por una reapertura segura.

“Esto significa que empezaremos a reabrir la economía, las próximas semanas son muy brillantes, hay luz al final del túnel, pero con cuidado, este virus puede regresar rápidamente, por eso tenemos que avanzar con las vacunas cuando sea nuestro turno”, aseveró Newsom.

Finalmente, Newsom explicó que, así como la reapertura económica es importante, el regreso a las clases presenciales de una manera segura forma parte esencial del avance del estado.

“Tenemos que regresar a las escuelas a los niños de preescolar y de primaria, esos son nuestra prioridad en grupos pequeños y seguros, podemos hacer eso y tenemos ya un plan, estamos trabajando con la legislatura esperamos hacer un anuncio esta semana”, explicó Newsom.