Hacen llamado a no usar fuegos artificiales durante celebraciones del Super Bowl en la Bahía

La emoción de ver a los San Francisco 49ers llegar al Super Bowl ha causado que durante los últimos partidos muchos residentes celebren con juegos pirotécnicos, por lo que a unos días del magno evento los bomberos del Área de la Bahía han aumentado las alertas.

“Aunque ha llovido los cohetes pueden llegar a una temperatura de hasta 1,200 grados fahrenheit y eso puede agarrar fuego, y causar un incendio”, explicó José García, vocero del Departamento de Bomberos del condado Santa Clara.

Cada año se reportan 19,500 incendios causados por fuegos artificiales en el país.

“Definitivamente hay riesgo cuando usamos juegos artificiales, de hecho, es en contra de la ley. No se permite por ley usar petardos o cohetones o luces de bengala, incluso los cohetes o juegos artificiales que se les llama safe and sane no se permiten”, indicó García.

Esta regla cubre todos los condados del Área de la Bahía, por ejemplo, San José multa a las personas que utilizan juegos pirotécnicos, para el dueño de la propiedad donde se usa y también para los espectadores

La multa por una primera infracción es $1,000, la segunda vez sube a $2,000 y la tercera $3,000.

Si una persona vende fuegos artificiales puede enfrentar cargos criminales que pueden costarle tiempo en la cárcel y más $50,000.

Para dar con los infractores le piden a la comunidad que reporte estos sucesos.

Si uno de tu vecinos está usando fuegos artificiales ilegales autoridades piden que saques tu celular y tomes foto o video del incidente, con esta evidencia puedes ingresar aquí . Allí te pedirán la fecha u ubicación del incidente además de poner la evidencia para completar el reporte.

El uso inapropiado de estos juegos artificiales puede causar heridas severas o hasta la muerte, hace solo un mes en San Francisco una persona perdió la vida por estos artefactos.

“Los fuegos artificiales también se clasifican como explosivos y por eso está muy controlado y se necesita licencia, como hay tanto peligro relacionado con el uso de fuegos artificiales siempre recomendamos que se lo dejen a los profesionales”, dijo García.

Pat Dyas, productor con Pyro Spectaculars, se encarga de algunos de los espectáculos de pirotecnia más Icónicos del Área de la Bahía y explica que esto le tomó los 40 años de experiencia que lleva trabajando con estos artefactos.

Él agrega que en los próximos días son muchos los espectáculos de fuegos artificiales que estarán en toda la Bahía porque además del Super Bowl inicia el Año Nuevo Chino, por lo que los invita a que en vez de usar estos productos ilegales busquen cuál es el espectáculo más cercano a su casa y disfrute del evento.