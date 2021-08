Desde el jueves miles de estudiantes comenzaron a llegar a las instalaciones de la Universidad de California al este de la Bahía para iniciar el nuevo año escolar, sin embargo, debido a la pandemia debieron completar una serie de protocolos de salubridad exigidos por la casa de estudios.

Karla Morales, es estudiante e iniciar su primer año de educación superior en la universidad. La joven aseguró que está de acuerdo con todas las medidas de prevención que están tomando las autoridades escolares para evitar contagios por COVID-19.

"Me he cuidado mucho, me pongo mi mascara para todo, me gusta y estoy feliz que están haciendo todo lo que tienen que hacer para proteger con los testing y todo", explicó.

Martín Castillo, vicepresidente asociado de la universidad dijo que los estudiantes pueden acudir con sus propias pruebas de COVID-19, sin embargo, en el caso de que no la tengan, la casa de estudios les proporcionará un lugar donde enfermeras les realizarán las pruebas.

Esta medida fue tomada en un esfuerzo para que los estudiantes se sientan seguros de recibir clases en persona.

Los dormitorios serán ocupados a un 85% de su capacidad y aunque en las aulas la capacidad no sobrepasará el 40%, esta decisión podría cambiar dependiendo del comportamiento de la pandemia, sobre todo por la variante Delta.

“Cuando empiecen las clases la siguiente semana todos los estudiantes que no han tomado la vacuna van a tener que hacerse el test cada semana”, indicó Castillo.

El requisito de la vacunación no solo es para los alumnos, el personal administrativo y educativo del sistema "Cal State" también debe estar vacunado o hacerse una prueba semanal de Covid-19.

En el caso de los estudiantes que se nieguen a vacunarse, deberán realizarse una prueba de COVID-19 cada semana o podrían ser retirados de las clases presenciales.