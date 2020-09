Una persona muerta tras ser apuñalada en el centro de San José

Una persona resultó muerta luego de ser apuñalada el lunes en la mañana en San José.

El hecho ocurrió en el área de Sixth Street y Santa Clara Street, a una cuadra del Ayuntamiento en el centro de la ciudad.

Santa Clara Street fue cerrada a la altura de Fisth Street y Seventh Street, de acuerdo a la policía.

Hasta el momento se desconocen las causas y las circunstancias del crimen.

Así mismo, la policía informó sobre un incidente no relacionado con el apuñalamiento, ocurrido alrededor de la 1:00 a.m., cuando un agente resultó herido en un accidente en el área de Taylor Street y North Third Street.

Autoridades informaron que el conductor de un vehículo pasó una señal de alto mientras cruzaba la intersección y chocó con la patrulla de policía.

El oficial y el conductor fueron llevados al hospital con lesiones que no ponían en peligro su vida y el oficial fue dado de alta, dijo la policía.