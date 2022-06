Tres condados de la Bahía entre los más saludables del país

Tres condados de la Bahía se encuentran entre los más saludables del país, según un reporte de U.S. News & World.

El condado Santa Clara, el condado San Mateo y el condado Marín son tres de las áreas más saludables de la nación, según dicho informe.

El condado de San Mateo ocupó el puesto número tres de los cinco condados que ocuparon el puesto más alto en la categoría de salud mental.

El condado Santa Clara ocupó el segundo lugar.

Abajo encontrarás un listado con los condado de California que están dentro del listados de los lugares más saludables en EEUU.

Below you can find other California counties that made the Healthiest Communities list in the report:

Condado San Mateo, No. 36

Condado Santa Clara, No. 39

Condado Placer, No. 40

Condado Marín, No. 78

Condado Alameda, No. 233

Condado Orange, No. 261

Condado Contra Costa, No. 282

Condado Napa, No. 312

Condado Sonoma, No. 325

Condado El Dorado, No. 338

Condado San Luis Obispo, No. 345

Condado San Francisco, No. 351

Condado Inyo, No. 355

Condado Nevada, No. 386

Condado Ventura, No. 414

Condado San Diego, No. 463

Condado Mono, No. 491

Haz clic aquí para leer el informe completo.