Tras estar al borde de la muerte, mujer logra dar a luz a su bebé en Santa Clara

María Vang nunca pensó que sus problemas respiratorios, mientras se encontraba embarazada con 17 semanas de gestación, podrían provocar que su corazón fallara poniendo su vida y la del bebé en riesgo.

El corazón de Vang solo funcionaba en un 20% cuando acudió al Hospital Kaiser Permanente en Santa Clara para recibir ayuda médica.

"Estaba bastante enferma", dijo el Dr. Richard Ha, jefe de cirugía cardíaca en Kaiser Santa Clara. "Ella vino de nuestro programa Kaiser Sacramento. La trajeron aquí porque tenía una insuficiencia cardíaca aguda. Su corazón funcionaba aproximadamente al 20%. Normalmente, la gente funciona al 65%".

En 24 horas la salud de María emporó por lo que médicos decidieron conectarla a una máquina de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, por sus siglas en inglés), que bombea sangre por todo el cuerpo.

La máquina suplantó el corazón de María para mantenerla a ella y a su bebé en gestación vivos pero una semana después la desconectaron y milagrosamente se recuperó de forma satisfactoria.

"He hecho esto bastante en mi pasado y en mi pasado no he visto a nadie sobrevivir tan temprano en su embarazo - un embarazo de 17 semanas en este dispositivo", dijo Ha. "Ella sobrevivió y voló. Lo hizo muy bien".

A Vang se le permitió irse a su casa y continuar preparándose para la llegada de su bebé. Regresó a Kaiser Santa Clara esta semana para dar a luz a Jensen, quien llegó después de un breve trabajo de parto la madrugada del miércoles, dijo Megan Gillespie, directora de enfermería ejecutiva de Kaiser Santa Clara.

"Ver este milagro hacerse realidad fue realmente como ver a todo nuestro equipo unirse como una hermosa orquesta sinfónica", dijo Gillespie. "Se necesitaron tantas piezas diferentes y expertos y especialidades únicos".

María aseguró sentirse bendecida al sostener a su primer hijo en entre sus brazos e indicó que lo ocurrido fue un milagro de la tecnología.

La mujer fue dada de alta el jueves y aseveró estar lista para volver su vida normal.

"Me siento bien", dijo. "Estoy lista para salir de aquí".