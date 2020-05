Trabajadores indocumentados viven en las calles debido a la crisis del coronavirus en San Francisco

Trabajadores hispanos quedaron desempleados debido a la pandemia del coronavirus en el Área de la Bahía, muchos de ellos ahora viven en las calles intentando sobrevivir a esta crisis que ha afectado a todos los sectores de la vida cotidiana.

Santiago González es jornalero y llegó hace dos años de EL Salvador, sin embargo, tras quedarse sin empleo, ahora duerme en las calles de San Francisco.

¨Hoy mismo estamos viviendo en la calle. La poca ayuda que estamos recibiendo es por organizaciones civiles¨, aseguró González.

Sin embargo, aunque recibe la ayuda no le es suficiente para costear una vivienda o una habitación, por lo que se ve en la obligación de ingresar por las noches a una iglesia donde se siente seguro para dormir.

¨Trato no molestar o pasar desapercibido y generalmente me vengo quedando dormido como a las 2:00 a.m., para estar alerta toda la noche¨, indicó Santiago.

La organización Dolores Street Project de San Franicsco ha brindado ayuda a muchos de los jornaleros que son miembros del lugar, pero, la ayuda es mínima.

¨Muchos de nuestros miembros son jornaleros y jornaleras que viven en las calles, la ayuda es miníma o casi nada para los inmigrantes indcoumenatdos¨, dijo Francisco Herrera, vocero de la organización.

Por su parte Santiago continúa intentando encontrar trabajo, aunque cree, que las oportunidades son pocas debido a sus estatus migratorio ¨hoy mismo yo no pienso que haya algún cambio o mejore para mi y lo que pienso es que en este país lo importante es estar legal para tener oportunidades¨, aseguró Santiago.

Si deseas ayudar a los jornaleros ofreciéndoles trabajo de jardinería, pintura o limpieza de casas puede llamar a la Organización Dolores Street Community service al (415) 252-5375.