Árboles caídos, y otros estragos causó la tormenta en el condado Sonoma

Durante la noche y esta mañana la situación se tornó complicada en varios puntos del condado Sonoma y del norte de la región a consecuencia de las lluvias.

Han sido horas de arduo trabajo para los cuerpos de rescate en el condado Sonoma.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Por las lluvias, inundaciones y los rescates desde la noche de este jueves.

Una mujer rescatada fue solo una de las afectadas. Su vehículo y otro más quedaron atrapados en las aguas anoche en Eastside Road cerca de Trenton Road, en Forestville.

Y las complicaciones siguieron la mañana del viernes en esa zona. El conductor de un camión de Fedex también quedó varado cuando intentó pasar por Slusser Road y River Road pese a los niveles de agua.

El departamento de bomberos dice que el hombre le sacó la vuelta a las señales de tránsito que indicaban la inundación, pero no pudo avanzar más.

Por lo que reitera a la gente que NO manejen en estas condiciones. Sin embargo, pese al riesgo sigue habiendo conductores que se arriesgan intentando cruzar las carretas inundadas.

Claro ejemplo es esto ocurrido en la autopista 116, que, según la patrulla de caminos, está en la mira de cierre si se complica la situación en algún tramo.

Ya que se anticipa que las lluvias van a seguir, las autoridades advierten que el agua seguirá corriendo por Santa Rosa y lugares aledaños. Por lo que el riesgo sigue latente.

Así que, si no es necesario salir, no lo haga. Así no se expone a los embates de la naturaleza.