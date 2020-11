Toque de queda: ¿evitaría o no el aumento de casos de coronavirus?

Gran controversia ha causado la orden de toque de queda que anunció el gobernador Gavin Newsom el jueves en un esfuerzo por evitar que continúen en aumento los casos de coronavirus.

El condado San Mateo, es uno de los condados que aún no ha pasado al nivel púrpura, el más restrictivo en el plan de reapertura del estado, sin embargo, el supervisor David Canepa no cree que esta medida ayude a controlar la pandemia.

“Hasta donde yo sé, la enfermedad es igualmente mortal entre las 10 a.m., a las 5:00 p.m., ya que (el toque de queda) es a partir de las 10 p.m. a las 5 a.m.”, dijo Canepa. “Entonces, no puedo apoyar esta táctica ya que no hay evidencia científica que demuestre que el toque de queda funciona. Cíñete a la ciencia y usa tus malditas máscaras. Las reglas deben ser las mismas de noche o de día".

Por su parte, Libby Schaaf, alcaldesa de Oakland, está de acuerdo con el toque de queda.

"Estoy de acuerdo porque hay estudios que indican que ayuda a proteger a la población y el mensaje es quedarse en casa", aseguró Schaaf.

Amesh Adalja, doctor de la Universidad John Hopkins dijo que hasta el momento no hay datos que indiquen que un virus no se transmite en ciertas horas “si los bares cierran a las 10:00 p.m., ¿habrá más gente entonces reuniéndose dentro de casas donde no habrá distanciamiento social?”, indicó.

Sin embargo, Anthony Fauci, director del Instituto de Alergias e Infecciones dijo que, en otros países, los toque de queda en bares sí han ayudado, todo depende de las autoridades.

Aunque las opiniones están dividas, autoridades de salud recomiendan continuar usando mascarillas, evitar aglomeraciones, evitar reunirse con personas ajenas a tu hogar, no realizar viajes no esenciales y seguir los protocolos de distanciamiento social.