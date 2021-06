Tolerancia cero ante el uso de fuegos artificiales el 4 de julio en el condado Santa Clara

Autoridades locales advirtieron el miércoles a los residentes del condado Santa Clara que tendrán tolerancia cero con las personas que usen fuegos artificiales antes y durante el feriado del Día de la Independencia.

Funcionarios explicaron que harán cumplir la ley durante el fin de semana del 4 de julio ante el alto riesgo de incendios que actualmente existe por la sequía que se presenta en el condado.

“Nuestra postura es que hay tolerancia cero. Si lo atrapamos con fuegos artificiales, lo procesaremos, no daremos advertencias este año. Hemos tenido demasiados incendios, especialmente el año pasado, causados ​​por fuegos artificiales y este año tenemos tolerancia cero”, aseveró Dwight Good, subjefe de Protección contra Incendios de Cal Fire.

Good explicó que las personas que hagan uso de fuegos artificiales podrían enfrentar un delito menor y si el artefacto pirotécnico pesa más de 100 libras podrían ser acusados por un delito mayor.

Así mismo, los residentes que usen, posean, almacenen o vendan fuegos artificiales podrían enfrentar cuantiosas multas.

En San José, el uso ilegal de estos artefactos podría costarle a una persona multas de hasta $50,000 o hasta 1 año en prisión.

"Lo que verá es que algunas jurisdicciones han adoptado multas más altas", dijo Héctor Estrada, subjefe de prevención de incendios del condado Santa Clara. "Lo que esto hará es responsabilizar a los propietarios de cualquier actividad ilegal de fuegos artificiales o los resultados de esas actividades, incluidas las multas y posiblemente el costo de la respuesta del servicio de emergencia que sea necesaria".

La gran preocupación que existe es que se registren incendios en áreas como East Foothills donde las condiciones son excesivamente secas.

“Estamos tratando de recordarle a la gente la cantidad de días que no pudieron respirar el año pasado debido a incendios en nuestra propia comunidad. Debido a la sequía y los cambios climáticos, lo peor que podríamos imaginar aún no ha sucedido y no queremos que suceda ”, dijo la supervisora ​​del condado Santa Clara, Cindy Chávez, quien representa al centro, este y sur de San José. “Estamos aquí para recordarle a la gente que el 4 de julio es alegre, salir del COVID-19 es alegre y si hemos aprendido algo del COVID-19 y los incendios del año pasado, es que todos somos guardianes de nuestros hermanos y hermanas. Eso significa que tenemos la obligación de hacer todo lo posible para protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestros seres queridos. Cuando hacemos eso, nos comportamos de manera más responsable", indicó.

A pesar de que los fuegos artificiales son ilegales en de San José, cada noche autoridades reciben llamadas reportando la detonación de éstos, poniendo en peligro a la comunidad y a los residentes, por lo que autoridades hicieron un llamado a las personas para que denuncien este tipo de hechos.

“El uso ilegal se puede reportar inmediatamente por medio del website de sanjoseca.gov/fireworks o pueden llamar al 311. Igualmente tenemos una línea que está disponible las 24 horas al día; el número es 408-535-5600”, informó Steven Aponte, oficial y vocero del Departamento de Policía de San José.