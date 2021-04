“Todavía falta mucho por hacer”: activistas reaccionan tras veredicto en el caso de George Floyd

Líderes comunitarios de San Francisco aseguraron el martes que, aunque declararon culpable al exoficial de policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd, aún falta un largo camino por recorrer.

“Honestamente yo pienso, que yo como varias otras personas no pensábamos que íbamos a ver esto. Aunque en el video se puede ver claramente lo que fue y que a Floyd lo mató este oficial”, dijo Jon Jacobo activista comunitario en San Francisco.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En el Área de la Bahía se han registrado varios tiroteos mortales que han involucrado a la policía, por lo que activistas han expresado su desacuerdo ante lo que califican como abuso de poder y uso de fuerza excesiva reportados en estos casos.

“Aquí tengo un botón para Shawn Monterrosa que murió a manos de la policía de Vallejo. Sabemos que Alex nieto, Amilcar Pérez López y bastantes personas en SF y en la Misión de latinos que han muertos por la policía y conocemos a las familias bien y lo que me da esperanza de esto es que el sistema judicial de este país comience a dar pasos para que estas cosas nunca pasen”, indicó Jacobo.

Por su parte, Cristina Gutiérrez, una de la activista que participó en una huelga de hambre en el 2016 como medida de protesta contra la brutalidad policial, explicó que esperaba el veredicto que se dictaminó el martes.

“Ellos fueron forzados a dar ese veredicto y no me sorprendió mucho que digamos lo que si me sorprendería es que la sentencia sea correcta”, aseveró Gutiérrez.

La activista aseguró que “el sistema de justicia no va a cambiar jamás y eso es uno de los miles de policías que han cometido asesinatos espantosos verdad”.