Vivos de milagro: familia guatemalteca se salva luego de que balacearan su casa en Oakland

Una familia guatemalteca se siente afortunada de estar viva después de que una lluvia de balas perforara las paredes de su apartamento dejando a un hombre herido en Oakland.

Un televidente compartió con Telemundo 48 un video que muestra decenas de agujeros de balas a las afueras de un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 8300 de International Boulevard.

La policía informó que el tiroteo ocurrió el 21 de febrero antes de las 7:00 p.m., y que al parecer un individuo disparó múltiples veces hacia la vivienda.

La familia, que prefirió no ser identificada por medidas de seguridad, se encontraba dentro de la vivienda cuando ocurrió la balacera.

“Y a la hora que me levanté me paro de la cama, escuché la ráfaga de disparos, sentí como un quemón en la mano nada más, pero no le puse importancia porque aquí estaba mi esposa y mi hija conmigo entonces lo que hice fue llevármelas para atrás”, relató la víctima herida.

El hombre dijo que una bala traspasó su cama, impactó la pared y perforó el otro lado de la pared.

La bala supuestamente roso a su sobrina y pasó para el cuarto donde dormían varios niños.

La víctima cuenta que salió con las dos niñas en sus brazos para atrás.

“Veo mi mano y me di cuenta de que mi dedo pequeño de la mano izquierda lo llevaba como una flor”, aseguró el afectado.

Su esposa afirmó que es un milagro que su esposo esté vivo.

“Afortunadamente tenemos fe en Dios que mi esposo se va a recuperar, y le van a poder reconstruir su dedo”, dijo la madre de familia.

Autoridades confirmaron que la investigación sigue en curso, pero no confirmaron si investigan este incidente como un crimen de odio.

“Estamos todos amontonados en la cocina durmiendo ahí por el temor que esto vuelva a ocurrir en cualquier momento”, dijo la esposa de la víctima.

Esta familia aseguró que desde que se mudaron a este vecindario en junio del año pasado escuchan al menos dos balaceras cada semana e indicaron que esta es la segunda vez que su apartamento es impactado por balas.

El administrador del edificio instaló tablas ara cubrir los agujeros ocasionados por las balas.

La familia encontró una bala debajo de una de las camas

“Hoy que la encontré le di muchas gracias porque tan solo esto, así como se ve pues pudo haber acabado con mi vida o de mis hijos o de mi esposa, entonces esta es una pequeña muestra de la inseguridad que vivimos aquí en Oakland”, enfatizó la víctima.

Si tienes información sobre el caso llama a las autoridades al (510)238-3426.