Fiesta de Halloween termina en mortal balacera en California: hay cinco muertos

ORINDA, California — Cinco personas fallecieron y varias más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante una fiesta de Halloween en un tranquilo y acaudalado suburbio de California.

La balacera ocurrió el jueves por la noche en una fiesta con unos 100 asistentes en una casa en la ciudad de Orinda, a unas 15 millas de San Francisco, y donde solo ha visto dos asesinatos anteriores en este siglo, de acuerdo con el San Francisco Chronicle.

Las autoridades no han arrestado a nadie y por el momento se desconoce el motivo del ataque. Se encontraron dos armas en la propiedad, dijeron los oficiales.

Tres personas con herida de bala fueron declaradas muertas en el lugar y otras víctima fallecieron después en un hospital local, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Tiyon Farley, de 22 años, de Antioch, Omar Taylor, de Pittsburg, de 24 años, Ramon Hill Jr., de 23 años, de San Francisco u Oakland; Javin County, de Sausalito, de 29 años; y Oshiana Tompkins, de 19 años.

Otras personas resultaron heridas por disparos o al momento de huir, dijeron las autoridades.

Al parecer la fiesta se anunció en redes sociales. Un asistente dijo que estaba disfrutando de la música y viendo bailar a la gente cuando escuchó disparos y la gente comenzó a correr.

Los gritos parecían durar para siempre, contó Devan, quien pidió que no se usara su apellido por cuestiones de seguridad.

Según autoridades, la casa donde ocurrio el tiroteo fue rentada usando la aplicacion Airbnb. La mujer que la alquiló le dijo al propietario que ella y su familia huían de los incendios forestales.

La policía y una persona con conocimiento de la transacción comercial le dijo a The Associated Press que el propietario del alquiler de Airbnb en la ciudad de Orinda quería asegurarse de que la mujer que buscaba alquilar la propiedad en la noche de Halloween no estuviera planeando una fiesta.

La persona dice que el inquilino le dijo al propietario que los miembros de su familia tenían asma y necesitaban un lugar con aire fresco. La persona no estaba autorizada a divulgar públicamente la información y solo habló bajo condición de anonimato.

Un video trasmitido por KGO-TV mostró a varias personas trasladadas en ambulancias mientras otros se alejaban cojeando del lugar. La grabación también mostró a la policía hablando con personas que parecían heridas.