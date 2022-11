Prevén gran cantidad de conductores durante festividades de Acción de Gracias ante disminución del precio de la gasolina

La disminución en el precio de la gasolina podría beneficiar a algunas familias que decidan viajar para celebrar el Día de Acción de Gracias.

Telemundo 48 visitó varias gasolineras en Hayward donde los precios están entre los $4.99 y $5.50 el galón un precio bajo en comparación con semanas atrás cuando el galón llegó a estar en los $7.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

A pesar de esta baja, hay residentes que aseguran que no saldrán, ya que no solo es el precio de la gasolina si no también la inflación que ha provocado el aumento entre los alimentos.

“Pensamos estar en casa para no gastar y no gastar gasolina ni nada”, aseguró Alvina Calva, residente.

Otros residentes como Julio Aguilera le pidieron al gobierno federal acciones para que el combustible no aumente.

“Que trate de bajar el precio de la gasolina, aunque sea un poquito porque prácticamente estamos trabajando para nomás la pura gasolina”, afirmó Aguilera.

La Agencia AAA indicó que el precio actual de la gasolina es el más alto registrado desde el año 2000, sin embargo, prevén que este año habrá más conductores en las carreteras durante el Día de Acción de Gracias.

“Este año las cosas han estado ocurriendo de forma distinta a otros años. Con base a una encuesta la gente nos dijo que no pudieron realizar esos viajes que tenían planeado en el verano debido a que el precio de la gasolina estaba demasiado alto a niveles históricos. Entonces lo que hicieron fue que ahorraron su dinerito y ahora tiene dinero extra para realizar esos viajes durante esos meses de noviembre y diciembre”, indicó Anlleyn Venegas, vocera de AAA.

Venegas añadió que durante el invierno las personas conducen menor y esto ayuda a que el precio de la gasolina disminuya.

“Lo que nos está ayudando el día de hoy también es que el precio del crudo está a 90 dólares el barril”, dijo Venegas.

Aunque el precio del combustible es bajo, expertos no descartan que vuelva a aumentar en las próximas semanas.