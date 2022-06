Tengo el corazón destrozado: madre de joven hispano muerto en Safeway de San José exige justicia

Familiares y amigos exigieron el lunes justicia por el joven hispano que murió luego de recibir un disparo cuando presuntamente intervino para evitar un robo en un supermercado Safeway en San José.

Manuel Issac Huizar Cornejo, de 24 años, se encontraba trabajando cuando ocurrió el robo la madrugada del domingo.

“Recibimos la noticia de que algo había pasado en la tienda Safeway donde trabajaba mi hermano. Tratamos de contactar a nuestro hermano no sabíamos. Tratamos de contactar a la tienda no sabíamos. Por contactos sabíamos que era él. Regresamos a Safeway y presionamos a la policía para que nos dijera que era él y desafortunadamente si era él”, relató Guillermo Huizar Cornejo, hermano de la víctima.

Guillermo describió a su hermano como una persona inteligente y buena gente.

“No más se dedicaba a su trabajo y estar aquí en la casa. No salía. Fanático de los Raiders”, aseguró.

Manuel era el menor de cuatro hermanos, era un joven alegre, amante del deporte, el gimnasio, el nieto consentido. Un ser humano que no merecía morir así, según su familia

“Me siento con mi corazón destrozado. No lo puedo creer que me esté pasando a mí. Siempre que mira uno ese tipo de noticias de violencia, nunca pensamos que a nosotros nos puede pasar y que cualquiera puede salir de casa, ir a trabajar y ya no regresar”, aseguró Maricela Cornejo, madre del joven.

Y aunque no será fácil sobreponerse ante la perdida de uno de sus hijos, Maricela le hizo un llamado a todas las personas para que se unan por la paz.

“Me gustaría convocar a una marcha de paz. Que me gustaría que fuera un solo día y que gente participara de todas las partes no más de Estados Unidos. Salgamos todos vestidos de blanco pidiendo paz y con la esperanza que esto nos llegue a los corazones y hagamos algo por remediar este mundo tan contaminado de tanto odio, tanta violencia, tanto egoísmo que es lo que está haciendo que esta tierra se derrumbe”, explicó Maricela.

Por su parte, la policía continúa tras la pista del responsable de la muerte de este joven quien se convirtió en la víctima de homicidio número 14 en lo que va de año en la ciudad.

“El sospechoso huyó antes que llegaran los oficiales y por eso estamos hablando hoy para ver si alguien estuvo en el estacionamiento, en la tienda. Si vio algo o escuchó algo para que lleguen a nosotros a hablar, ayudarnos a traerlo a la justicia”, aseveró Steven Aponte, vocero de la policía.

Por esta razón, Guillermo, hermano de Manuel pidió a quien tenga información contacte a la policía para que así su hermano pueda tener justicia.

“A mí lo que más me importa es que se agarre esa persona y se haga justicia y que caiga a la cárcel”, puntualizó Guillermo.

Si tienes información sobre el caso comunícate con las autoridades llamando al (408) 277-5283.