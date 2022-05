“Tengo coraje”: madre acusa de negligencia a una escuela luego de que su hija fuese golpeada brutalmente en San José

Una madre hispana asegura que la escuela en la que estudia su hija no ha tomado acciones luego de que se diera a conocer un video en el que se ve a una estudiante golpeando brutalmente a la joven en San José.

El hecho ocurrió el 18 de abril mientras la joven esperaba a su madre en la escuela Kipp Navigate.

Un video tomado por una de las amigas de la agresora muestra el momento en que se le acerca a la adolescente, de 14 años, y comienza a golpearla repetidas veces.

“Ella (la agresora) había dicho que un día me iba agarrar de sorpresa y que me quería empezar a pegar, esa es la cosa que yo no sé porque tenía problema conmigo”, aseguró la joven agredida.

Tras la amenaza, la adolescente notificó en dos oportunidades a su maestro.

La primera vez el docente le dijo que no podían hacer mucho hasta que la agresora no hiciera nada y la segunda vez el maestro le dijo que haría un contrato en el no se podrían mirarse feo, ni pelear.

Sin embargo, a pesar de esta medida la joven fue golpeada y por esta razón su madre asegura que no han hecho justicia en su caso.

“Que no sentí, todavía traigo el dolor, el coraje, porque todavía ha sido que le duele demasiado. Ha perdido peso y todo por una tontería”, indicó Ana Cecilia Robles, madre de la víctima.

Ana Cecilia le mostró a Telemundo 48 documentos que prueban que llevó a su hija en dos oportunidades al hospital por los golpes que recibió durante la golpiza.

“Tengo muchos dolores de espalda, me duele mucho el cuello, la cabeza siempre tengo dolores de cabeza, siempre siento que me voy a desmayar”, afirmó la joven.

La madre también se queja de la manera en la que la escuela trató el incidente.

“Todavía fue víctima y todavía me la suspenden, pero nada más un día, supuestamente me dijeron que iban a hacer una junta hasta ahorita no han hecho junta por qué pasó, por qué me la golpearon”, indicó Ana Cecilia.

Por medio de un comunicado, la directora de la escuela informó que no pueden dar detalles por la seguridad de sus estudiantes.

Y aunque la agresora ya no está en la escuela, la víctima asegura que sus amigas sí están por lo que no se siente segura.

“Me tengo que quedar en esa escuela teniendo que arreglar mis grados y también cuidando mi espalda”, aseveró la joven.

Es importante resaltar, que los condados de la Bahía tienen recursos para jóvenes que sufren de acoso escolar.

Los padres pueden acudir al Departamento de Salud Mental del condado en el que residan.