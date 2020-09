Temen ola de desalojos entre trabajadores del campo

La pandemia y los incendios han causado graves estragos a los trabajadores del campo quienes se han visto afectados económicamente luego de que muchos vieran una disminución en sus horas de trabajo.

Organizaciones como Latinos Unidos en Sonoma, temen que todo lo que está pasando, provoque una ola de desalojos entre la población campesina que hasta ahora no ha podido hallar los medios necesarios para cubrir los gatos de la renta.

“Apenas estaba comenzando la pisca cuando llegaron los incendios”, aseguró Ezequiel Guzmán, vocero de la organización.

Los incendios no solamente demoraron la recolección de las uvas, sino que también el humo afectó su calidad.

Lidia Chávez, es madre soltera de 4 hijos, y trabaja como hojera, sin embargo, las pocas horas de trabajo que tiene no le alcanzan ni para pagar el servicio de internet para sus hijos.

“Mi preocupación es que tengo un mes o más que no he tenido mucho trabajo y el próximo mes de renta no lo tengo, por eso mi desesperación”, aseguró Lidia.

Se estima que cerca del 50 por ciento de la población campesina del condado Sonoma está sin trabajo o laborando de 10 a 15 horas semanales, a pesar de que el gobernador Newsom firmó una ley que extiende la moratoria de desalojos hasta el fin de enero del próximo año, ésta exige el pago de mínimo del 25 por ciento del alquiler desde el primero de septiembre, además de la renta atrasada, dinero que actualmente las familias campesinas no tienen.