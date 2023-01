Taquería hispana busca recuperarse tras sufrir pérdidas económicas por inundaciones en San Carlos

Las tormentas que han afectado al Área de la Bahía no les han dado tregua a los negocios que han resultado inundados y han registrado miles de dólares en pérdidas.

La Taquería Iguey, ubicada sobre El Camino Real en San Carlos, fue uno de los establecimientos que sufrió lo embates de las lluvias cuando se inundó el fin de semana del fin de año.

“Yo creo que cualquier negocio es duro, pero esta si es la mayor prueba que hemos pasado”, dijo Alejandro Ramírez, copropietario de Iguey Taquería.

Videos de las cámaras de vigilancia del lugar mostraron cómo el agua aumentó el nivel y se metió en el establecimiento.

“Dentro del negocio me llegaba aquí, a la rodilla el agua y fuera en la calle me llegaba a la cintura”, recordó Ruben Zamora, copropietario de Iguey Taquería.

La situación y darse cuenta de lo que ocurría les hizo sentir impotencia.

“No puede hacer uno nada en ese caso, y no me quedó otra que cerrar la puerta e irme a mi casa, y esperar que bajara el agua, pero no bajó ese día, se siente horrible”, aseguró Zamora.

Cuando finalmente el agua cedió, los daños se hicieron evidentes.

“Demasiado lodo adentro, todo mojado, los productos que teníamos carne, pescado se tuvo que tirar. El agua y el lodo lo echaron a perder al menos seis de los refrigeradores y electrodomésticos de piso sufrieron daños”, indicó Zamora.

EL negocio tuvo pérdidas de alrededor de $50,000, sin embargo, aunque tienen seguro temen que no cubrirá todas las perdidas por lo que han abierto una cuenta para recoger fondos con la esperanza de que la comunidad los ayuden para salir a flote.