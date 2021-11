Suspenden varias rutas del MUNI en San Francisco

El lunes es la fecha límite para que empleados de San Francisco cumplan con el mandato de las vacunas.

La Agencia de Transporte Municipal de San Francisco dijo que a partir del lunes se suspenderán algunas rutas de autobuses de Muni.

Un portavoz de SFMTA dijo que 123 empleados no han cumplido con el mandato de la vacuna. De una fuerza laboral de 6,000, ese es un pequeño porcentaje, pero los funcionarios dijeron que es suficiente para afectar temporalmente algunas rutas de autobús.

Las rutas afectadas incluyen la ruta corta 1 California desde el centro de San Francisco hasta el Presidio y la ruta corta 14R Mission Rapid.

El próximo fin de semana se suspenderán las rutas cortas 30 Stockton y 49 Van Ness. Ambos son servicios de fin de semana.

La SFMTA dijo que volverá a evaluar esas líneas muy pronto porque todavía está recibiendo documentos de verificación de vacunas de último minuto durante el fin de semana.

Las rutas suspendidas complementan otras rutas existentes en el sistema; los pasajeros no perderán la capacidad de movilizarse, dijeron las autoridades. SFMTA dijo que los pasajeros deben esperar que los autobuses en esas rutas estén más llenos de lo habitual.

Algunos pasajeros que utilizan las rutas afectadas le dijeron a NBC Bay Area que no simpatizaban mucho con los empleados que no habían presentado sus verificaciones de vacunas.

"Debería hacerse cumplir porque creo que las razones que tiene la gente no están siguiendo la ciencia", dijo Linda, que usa la ruta de autobús 1 de California.

"La gente puede o no tener miedo de los efectos de la vacuna. Yo mismo estoy completamente vacunado y no he notado nada hasta ahora", dijo Welsey Thomas. "Para la mayoría de las personas que trabajan todos los días, es obligatorio. "

NBC Bay Area también se comunicó con la policía de San Francisco, los bomberos de San Francisco y otros departamentos de primera línea sobre el cumplimiento de las vacunas de sus empleados, pero no recibió respuestas de esas agencias hasta el domingo por la noche.

El Departamento de Obras Públicas de San Francisco dijo que no prevé ninguna interrupción del servicio.

San Francisco no es la única gran ciudad que aplica el requisito de vacunación.

En Nueva York, el departamento de bomberos con 11,000 dijo que tienen 2,000 bomberos con licencia médica porque no han cumplido con el mandato de la vacuna.