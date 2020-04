Suspenden celebración anual del 4/20 en San Francisco

London Breed, alcaldesa de San Franicsco, anunció el lunes que la celebración anual del 4/20 fue suspendida debido al brote de coronavirus.

Breed advirtió que las personas deben mantenerse alejadas o podrían enfrentar arrestos.

"No vengas a San Francisco el 4/20 a Robin Williams Meadow", dijo Breed. "No permitiremos que este evento no autorizado ocurra este año".

La celebración del 4/20 se ha llevado a cabo desde los años 70 en el Golden Gate Park.

La alcaldesa agregó que el área alrededor del lugar donde se realiza el evento estará cercada y las carreteras serán bloqueadas, por lo que aquellos que quieran fumar marihuana quedarán fuera.

"Es una buena decisión", dijo Rab, residente de San Francisco. "Todos los que se inclinen por la marihuana, y no, deberían apoyarlo".

El jefe de policía WIlliam Scott dijo que habrá muchos oficiales para hacer cumplir la decisión, y alienta a aquellos que deben celebrarlo a hacerlo de otra manera.

"Lo alentamos a Zoom o cualquier sistema de teleconferencia que tenga que hacer en la privacidad de su propio hogar", dijo Scott.