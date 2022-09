Recaudan fondos para el funeral de madre hispana muerta a manos de su expareja en San José

La comunidad se ha unido para recolectar fondos y así ayudar con los servicios fúnebres a la familia de Susana Hernández quien fue asesinada por su expareja frente a su lugar de trabajo en San José.

Familiares de Susana en México pidieron el apoyo de las personas que conocían a Susy, como era conocida, para que se pueda reunir con su madre y sus dos hijos en su natal Michoacán.

“Por favor que nos apoyen para que mi hermana venga por favor porque no tenemos dinero para pagar todo lo que se necesita y ella no va a poder descansar si no está cerca de nosotros”, afirmó Griselda Hernández, hermana de Susy.

Susy fue asesinada el 2 de septiembre frente al salón de belleza donde trabajaba, luego de que José Rosas le disparara mientras se encontraba en compañía de otra persona que también resultó herida.

Griselda aseguró que lo ocurrido le da mucha impotencia al estar tan lejos, sin embargo, agradeció el apoyo de la comunidad por todo lo que han hecho para recolectar los fondos necesarios para el traslado de Susy.

“Por favor ayuden mucho a la señora, ella es la que nos está ayudando junto con otras compañeras y haciendo todo, que Dios la bendiga”, indicó Griselda.

Guillermina López, quien conocía a Susy dijo que el viernes se reunirán en el lugar donde ocurrió el tiroteo para vender comida y unas rifas.

“Está planeado hacer una venta de comida se va a hacer una quermés con tacos, enchiladas y tostadas y usar lo que vendemos para los gastos fúnebres”, explicó Guillermina.

Po otra parte, la organizadora del evento pidió justicia por lo ocurrido a Susy.

“Ojalá podamos hacer algo más por ella y por todas las mujeres que sufren de violencia doméstica, que no haya impunidad en los hombres que andan golpeando a las mujeres”, dijo Guillermina.

Allegados de Susy aseguran que sufrió de violencia doméstica por parte de su pareja, y unos meses después decidió dejarlo y buscar ayuda.

La madre hispana estaba en proceso de recibir la ayuda cuando ocurrió el homicidio.

“Es importante siempre que si la persona siente que su vida está en peligro o la vida de un ser cercano está en peligro deben buscar ayuda inmediata por parte de las autoridades, todos nuestros servicios los puede acceder en nuestra línea de crisis abierta las 24 horas”, aseveró María Eugenia Rosas, vocera de Next Door Solutions.

La hermana de Susy, por su parte, aseguró que si la policía hubiese hecho algo, ella estaría viva .

La recolección de fondos se realizará el viernes de 1:00 p.m., a 6:00 p.m., en el área de Williams Street y MacLaughlin Avenue.