Latina narra la historia de su madre cruzando la frontera en un documental

Una latina descubrió que la experiencia de su propia madre cruzando la frontera se convertiría en su mayor puesta en escena y su mejor documental.

Susuna Canales Barrón es artista y como ella asegura su pasión es contar las historias de la comunidad inmigrantes.

Las imágenes que pasan frente a Susana, cuentan un episodio que ella conoce a la perfección.

“Cada vez que iba con mi mamá ya de adulta a cenar solo las dos, era 100% que salía ese tema de cómo ella cruzó la frontera”, indicó Susana.

Esa historia de su madre inmigrante la marcó tanto que se convirtió en su más reciente documental llamado Un Barco para mi Mamá, proyectado en festivales de cine y en salas como el Roxie de San Francisco.

“Para mí la cámara es una manera de escribirles una carta de amor a todas esas comunidades de inmigrantes”, indicó Susana.

Ese deseo de retratar la vida a través de un lente lo heredó desde muy joven.

“Mi papá desde los 80 y 90 hacía videos para quinceañeras y bodas”, dijo Susana.

Pero aprender a confiar en su talento no fue tan sencillo.

“Bueno un maestro que me dijo ‘nunca vas a ir al colegio, mejor date por vencida’ otra maestra me dijo que no hablara en español con mis amigas y entonces cómo se encuentra una ahí”, relató Susana.

Con los años y la gente correcta a su lado no se dio por vencida, aunque no fue fácil.

“La única manera que pude hacerlo es limpiando casas, por eso mi mensaje es que hagan lo que tengan que hacer, solamente tenemos una vida, hay una manera”, aseguró Susana.

Así logró estudiar en UC Davis y ahora realiza su tesis de posgrado en la Universidad de Stanford. Otro apoyo importante lo encontró en la fundación Chicana Latina Foundation.

“Lo más bonito de chicana latina foundation es que no nos dejan solas, siempre tienen grupos de apoyo, tienen enseñanzas”, explicó Susana.

Comenzó como becaria pero ahora brinda su tiempo para inspirar a otras mujeres.

“Que la vida nunca es derecho. Siempre fallan las cosas, pero si uno sigue hay maneras de salir adelante y que hay mucha gente como chicana latina foundation que están allí para apoyar, no hay que hacer esto sola”, indicó Susana. Aunque Susana nació en Santa Bárbara, California, el apego a