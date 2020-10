Sospechoso roba equipos de limpieza de trabajadores hispanos en Santa Clara

Trabajadores de un establecimiento de limpieza de alfombras se llevaron una gran sorpresa luego de percatarse que les habían robado la camioneta en la que tenían todo su equipo de trabajo en Santa Clara.

“Imagínese, yo me enojé de que todo lo que estábamos trabajando ya no estaba ahí. Ahorita con todo lo que está pasando no fue algo que pensamos que iba a pasar”, aseguró Josue Domínguez, empleado de Green Bay Carpet Cleaning Pros.

La camioneta fue hallada 5 horas después del robo cerca de Percy Road en San José, sin embargo, todo el equipo de trabajo de las víctimas desapareció.

“No había nada adentro, todo el equipo que estaba adentro ya no estaba solo unas alfombras de unos clientes”, indico Josue.

El joven afectado aseguró que los sospechosos huyeron a bordo de una camioneta blanca con alrededor de 6 mil dólares en equipos y máquinas.

El robo quedó captado en video, por lo que los afectados, pidieron a la comunidad que se comuniquen con la policía en caso de tener información que los lleve a la recuperación de sus equipos.