Sospechoso de mortal tiroteo habría afirmado que odiaba trabajar en el VTA

El sospechoso de asesinar a nueve personas en el patio de trenes del VTA en San José pareció apuntar a algunas de las víctimas, dijo un alguacil a The Associated Press el jueves, mientras que un funcionario de la administración de Biden dijo que el individuo hablaba de odiar su lugar de trabajo cuando los agentes de aduanas lo detuvieron después de un viaje en 2016 a Filipinas.

El tirador llegó a las instalaciones del tren ligero de la Autoridad de Transporte del Valle en San José alrededor de las 6:00 a.m., del miércoles con una bolsa de lona llena de pistolas semiautomáticas y cargadores de alta capacidad, dijo la alguacil del condado Santa Clara, Laurie Smith, en una entrevista.

“Nos parece en este punto que le dijo a una de las personas allí: 'No voy a dispararle'”, dijo Smith. “Y luego disparó a otras personas. Así que imagino que hubo algún tipo de pensamiento sobre a quién quería herir ".

Smith explicó que hasta el momento han encontrado 39 casquillos de balas en el lugar del tiroteo.

Si bien no hay cámaras dentro de los dos edificios del patio de ferrocarriles, Smith dijo que las imágenes lo capturaron moviéndose de un lugar a otro. Los agentes tardaron seis minutos desde las primeras llamadas al 911 para encontrar al pistolero en el tercer piso de uno de los edificios, dijo Smith.

Se suicidó cuando los agentes se acercaron a las instalaciones que atienden al condado de más de 1 millón de personas en el corazón de Silicon Valley. Más de 100 personas estaban allí en ese momento y las autoridades encontraron cinco víctimas en un edificio y dos en otro, dijo Smith.

Autoridades informaron que el sospechoso se encontraba armado con 3 pistolas semiautomáticas y que junto a él fueron hallados 32 cargadores de alta capacidad con municiones adicionales.

“Su casillero y el automóvil en el que llegó hasta la estación están siendo examinados”, confirmó un Craig D. Fair, agente especializado del FBI.

Hasta el momento autoridades aún no saben si el pistolero había trabajado regularmente con alguna de las víctimas. Los investigadores estaban cumpliendo órdenes de registro de su casa y teléfono celular, buscando determinar qué provocó el derramamiento de sangre, dijo el alguacil.

"No estoy segura de que alguna vez encontremos el motivo real, pero lo reconstruiremos todo lo que podamos a partir de los testigos", dijo.

El atacante fue identificado como Samuel Cassidy, de 57 años, según dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que no estaban autorizados a discutir la investigación públicamente y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

Cassidy tenía un cuaderno con notas sobre cómo odiaba a la Autoridad de Transporte del Valle, según un funcionario de la administración de Biden que describió una nota del Departamento de Seguridad Nacional que presentaba las declaraciones de Cassidy. El funcionario vio el memorando y detalló su contenido a The Associated Press, pero no estaba autorizado a hablar públicamente sobre una investigación en curso.

El memo decía que tenía libros sobre "terrorismo, miedo y manifiestos", pero cuando le preguntaron si tenía problemas con la gente en el trabajo, dijo que no.

El memo no dice por qué lo detuvieron después de su viaje de 2016 y Señala que Cassidy tenía "antecedentes penales menores" y cita un incidente de 1983 en el que fue arrestado en San José y acusado de "delito menor de obstrucción y resistencia a un agente del orden público".