Sonoma requerirá una reducción del 20% en el uso del agua

El Ayuntamiento de Sonoma votó por unanimidad esta semana para exigir a los proveedores de agua locales que reduzcan el uso de agua en un 20% en todo el sistema para el 1 de julio.

La votación del lunes del consejo para declarar una escasez de agua en la Etapa Dos requerirá que Sonoma Water y sus contratistas, incluida la ciudad, reduzcan las desviaciones del río Russian en un 20% con respecto al uso del año pasado entre el 1 de julio y mediados de diciembre.

La votación se produce una semana después de que la Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado de California ordenara al condado reducir su uso de agua debido al empeoramiento de las condiciones de sequía en la cuenca del río Russian, que alimenta al lago Sonoma, la principal fuente de agua potable para aproximadamente 600.000 personas en los condados Sonoma y Marín.

Bajo la escasez de agua de la Etapa Dos, después del 1 de julio, los residentes, negocios, escuelas e instalaciones de la ciudad de Sonoma tendrán prohibido llenar o rellenar una piscina usando el sistema de agua de la ciudad a menos que sea necesario para una filtración adecuada; utilizar agua para fuentes ornamentales; lavar un vehículo, remolque o bote con una manguera que no tenga una boquilla de cierre; usar agua de una boca de incendios para cualquier otra cosa que no sea combatir un incendio; controlar el polvo en un sitio de construcción usando agua potable; y usar agua para la mayor parte del riego fuera del horario asignado los lunes y jueves a partir de las 8:00 p.m., hasta las 6:00 a.m.

El riego de jardines mediante sistemas de goteo, el riego con un balde de mano o una manguera con una boquilla de cierre y el riego de campos deportivos y Sonoma Plaza están exentos de la prohibición temporal de riego, según funcionarios de la ciudad.

La ciudad no tiene la intención de imponer sanciones severas a las entidades que no sigan las restricciones de uso del agua y los funcionarios de la ciudad esperan que los residentes y las empresas cumplan por su propia voluntad.

Se pueden encontrar actualizaciones e información sobre los esfuerzos de mitigación de la sequía de la ciudad en https://www.sonomacity.org/drought